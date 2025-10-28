Pentru a se proteja, Lukoil își vinde activele externe

176786 – 28102025 – Ca răspuns la sancțiunile impuse săptămâna trecută de SUA, compania petrolieră rusă Lukoil a anunțat că intenționează să își vândă activele externe.

„Din cauza măsurilor restrictive luate de unele state împotriva Lukoil și a filialelor sale, Lukoil își anunță intenția de a-și vinde activele internaționale. A început o evaluare a ofertelor potențialilor cumpărători”, anunță compania.

Vânzarea activelor se va realiza în conformitate cu autorizația Departamentului Trezoreriei SUA de a înceta activitățile. Dacă este necesar, Lukoil intenționează să solicite o prelungire a acestei autorizații pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a activelor sale externe.

În Europa de Vest, Lukoil deține comerciantul de petrol Litasco, cu sediul la Geneva, dar și o participație de 45% la o rafinărie din Olanda, potrivit cotidianului rus Kommersant. De asemenea, deține 2.450 de benzinării în străinătate.

În România, Lukoil deține o rafinărie și 320 de benzinării

În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 300 de staţii de distribuţie.

În Bulgaria, Lukoil controlează rafinăria de la Burgas, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, o rețea de peste 200 de benzinării și depozite de combustibili. Lukoil Neftochim Burgas este cea mai mare rafinărie din Balcani și aprovizionează aproape toată piața bulgară.

Compania deține, de asemenea, o firmă în Irak care gestionează explorarea și producția la câmpul petrolier West Qurna-2.

Statele Unite au anunțat recent sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft, invocând refuzul Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina. La scurt timp după aceea, președintele american Donald Trump a anulat o întâlnire anunțată cu Vladimir Putin.