Percheziții DNA la Spitalul Militar din Capitală

176689 – 16102025 – Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, percheziţii la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București, într-un dosar în care ar fi vizată directoarea unităţii medicale.

Au loc 19 percheziții ale procurorilor militari de la DNA nu doar la Spitalul Militar din Capitală, ci și la domiciliul șefei unității medicale, generalul cu două stele Florentina Ioniță, întrucât ea este vizată în acest dosar. Aceasta este considerată o apropiată a generalului Ștefăniță Zisu, fostul șef al logisticii armatei.

„Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de către cadre medicale militare, a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, în perioada 2020 – 2023.

În cursul zilei de 16 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care una într-un birou aflat într-o instituție publică, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, anunță DNA printr-un comunicat de presă. Sursa:tvrinfo