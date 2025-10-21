Percheziții în 6 județe la samsarii auto bănuiți de fraudă cu TVA

176728 – 21102025 – Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins marți dimineață, 21 octombrie, în 12 locații din Ilfov și alte cinci județe, în cadrul unei anchete privind tranzacțiile auto.

Anchetatorii au în vizor trei suspecți bănuiți de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 29 de milioane de lei.

Perchezițiile au avut loc în Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava.

Potrivit unor surse judiciare, ancheta se bazează pe un articol recent introdus în legea privind combaterea fraudei fiscale, care facilitează incriminarea schemelor de fraudă cu TVA. Este vorba de Art 9 alin 1 din Legea 241/2005 si nou articol 9 ind 2 din Legea 241/2005.