Percheziții într-un dosar de falsificatori permise de conducere, acte de identitate și diplome

176617 – 09102025 – Astăzi, 9 octombrie, polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, efectuează 46 de percheziții domiciliare în județele Covasna, Brașov, Bacău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Sibiu, Vrancea și în municipiul București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și fals informatic.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în județele Brașov și Covasna, mai multe persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de importante sume de bani din întocmirea în fals de cărți de identitate, permise de conducere, diplome și adeverințe de studii, cărți de muncă și adeverințe care atestă vechimea în muncă.

Liderul grupului infracțional organizat și-ar fi asumat atribuții esențiale în derularea activității ilegale, ocupându-se direct sau prin intermediari de identificarea clienților interesați de obținerea de documente falsificate.

Tot el ar fi stabilit prețul pentru fiecare solicitare și ar fi transmis comenzile către ceilalți membri ai grupării, care ar fi realizat efectiv falsurile, utilizând echipamente și programe informatice specializate.

Pe baza probelor administrate, a reieșit că liderul grupării ar fi încasat în întregime sumele provenite din activitatea infracțională și, în calitate de coordonator, ar fi remis o parte dintre acestea către persoanele implicate în întocmirea documentelor false.

Intermediarii, care ar fi identificat clienți, ar fi primit, la rândul lor, o cotă parte din încasări, iar, dacă ar fi devenit și beneficiari ai unor acte false, li s-ar fi acordat reduceri la prețul solicitat inițial în schimbul atragerii de noi clienți.

Sunt puse în executare 7 mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Covasna.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Cluj, Bacău și Constanța, serviciilor de combatere a criminalității organizate Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea, inspectoratelor de poliție județene Covasna și Brașov și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.