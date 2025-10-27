176778 – 27102025 – Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație marți, 28 octombrie a.c., o emisiune aniversară dedicată unui mare savant francez sub titlul generic Personalități ale științei universale. André-Marie Ampère, compusă din o marcă poștală și un plic „prima zi”.

Renumit fizician și matematician, fondator al electromagnetismului, André-Marie Ampère s-a născut în 1775 la Lyon, Franța.

A fost profesor de fizică-chimie la liceul de stat din Bourg-en-Bresse (1801) și profesor de matematică la liceul din Lyon. Ulterior a preluat catedra de Analiză la „École polytechnique” din Paris. A devenit membru al „Académié des Sciences” în anul 1814. A fost un autodidact, pasionat de matematică, fizică, chimie și științele naturii, alăturând la acestea filosofia și sociologia.

Ampère a realizat studii privind interacțiunea reciprocă dintre curentul electric și câmpul magnetic, stabilind expresia matematică a forței electrodinamice, care se înscrie mai apoi,ca lege de bază a Electrodinamicii. El a fost primul care a arătat că două fire conductoare paralele se atrag sau se resping reciproc, în funcţie de sensul de curgere a curentului electric. Definește clar noțiunile de curent electric și tensiune electrică. Lucrarea sa (publicată în 1827), Memoriu asupra teoriei matematice a fenomenelor electrodinamice, este recunoscută drept certificat de naștere a unei noi științe: Electrodinamica.

Ampère a fost un pionier al fizicii experimentale, jucând un rol esențial în construirea galvanometrului (aparat pentru măsurarea curentului electric). De asemenea, a realizat un electromagnet și, împreună cu François Arago, a construit, în 1820, un prim model de aparat telegrafic.

Recunoașterea contribuției sale deosebite la crearea științei moderne a electricității a stat la baza stabilirii, ca unitate de măsură standard a electricității, a ceea ce definim ca amper, alături de coulomb, volt, ohm, și watt denumiri date după numele unor contemporani: Charles Coulomb, Alessandro Volta, George Ohm și James Watt. De asemenea, socotit drept om de știință cu contribuții excepționale în domeniul electromagnetismului, Ampère, a fost înscris între cei 72 de oameni de știință francezi, aleși în 1889, pentru a fi comemorați pe Turnul Eiffel.

Fizicianul francez care a întemeiat și denumit știința electrodinamicii a murit în anul 1836 (61 de ani) din cauza unei pneumonii. A fost înmormântat în orașul în care a trăit ultimii ani ai vieții, Marsilia, rămășițele sale fiind mutate ulterior în Cimitirul Montmartre din Paris.

Marca poștală, cu valoarea nominală de 25 Lei, redă un portret-gravură al fizicianului francez, reprodus de publicația enciclopedică germană „Meyers Konversations-Lexicon”, ediția a VI-a (1902-1908).

O grafică sugestivă, reprezentând un simbol al câmpului magnetic și al curentului electric, este imprimată cu cerneală vizibilă în raze UV, pe suprafața mărcilor poștale.

Grafica plicului „prima zi” reproduce imaginea foto a unui aparat pentru demonstrarea legăturii dintre curentul electric și câmpul magnetic.

