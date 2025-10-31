Pleacă americanii, vin francezii

176815 – 31102025 – Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut joi, 30 octombrie, la Sibiu, o întrevedere cu ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin. Programul a inclus discuţii bilaterale și vizitarea militarilor dislocați în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu.

Cei doi oficiali au analizat situația de securitate din regiunea Mării Negre, contribuția Franței la consolidarea posturii NATO pe flancul estic și cooperarea bilaterală în sprijinul apărării colective. Ministrul Moșteanu a subliniat rolul esențial al Franței, ca națiune-cadru a Grupului de Luptă aliat din România: „Prezența militarilor francezi, alături de cei din Belgia, Luxemburg și Spania, reprezintă o garanție solidă a solidarității aliate și un semnal puternic al angajamentului Franței pentru securitatea regiunii Mării Negre”.

Vizita de la Cincu s-a desfășurat în contextul exercițiului DACIAN FALL 2025, în care Grupul de Luptă aliat își ridică nivelul operațional de la batalion la brigadă, cu aproximativ 5.000 de militari. Exercițiul are ca obiectiv creșterea interoperabilității și consolidarea capacității de apărare colectivă, precum și exersarea sprijinului națiunii-gazdă asigurat de România.

Vizita oficialului francez vine la o zi după ce SUA au anunțat official diminuarea numărului de militari de pe teritoriul României.