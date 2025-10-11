Politehnica București și ICI construiesc prima AI Factory din România

176637 – 11102025 – Politehnica București și ICI București vor construi prima AI Factory din România, prima infrastructură națională de Inteligență Artificială, un proiect strategic

România face un pas major în direcția consolidării capacităților sale digitale și de cercetare prin lansarea RO AI Factory, prima infrastructură națională de Inteligență Artificială, construită de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, alături de un consorțiu de parteneri academici, de cercetare și industrie.

România se numără printre cele șase țări europene selectate în cadrul ultimei runde de evaluare a programului EuroHPC – AI Factories, o inițiativă europeană dedicată dezvoltării de centre de inteligență artificială și supercomputing. Proiectul va deveni un punct de referință pentru AI în România, integrat în cadrul european EuroHPC.

RO AI Factory va include achiziția și operarea unui supercomputer de ultimă generație optimizat pentru inteligență artificială, precum și dezvoltarea unui set de servicii și infrastructuri avansate dedicate cercetării, mediului de afaceri și sectorului public.

Printre domeniile prioritare de aplicare se numără: producția și industria, securitatea cibernetică, științele vieții, serviciile publice digitale și sistemele autonome. Inițiativa va sprijini nu doar cercetătorii și universitățile, ci și startup-urile, IMM-urile și instituțiile publice, oferind acces la resurse de calcul de înaltă performanță, seturi de date, instrumente software și programe de formare.

„Prin această investiție strategică, România se așază la masa marilor actori europeni în domeniul inteligenței artificiale. Politehnica București are tradiția, expertiza și resursa umană necesară pentru a transforma acest proiect într-un motor de progres științific și economic. Este o oportunitate unică de a construi aici, în România, tehnologii de vârf care să influențeze întreaga societate”, a declarat Mihnea Costoiu, rectorul universității POLITEHNICA București.

Succesul acestui proiect reprezintă un moment semnificativ pentru cercetarea și inovarea românească. Sub coordonarea ICI București, proiectul își propune să transforme întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) din simple utilizatoare de tehnologie în actori activi ai inovației, prin oferirea de servicii, formare și acces la infrastructuri moderne de inteligență artificială.

„Rezultatul confirmă că România poate juca un rol important în transformarea digitală a Europei. RO AI Factory va fi piatra de temelie pentru viitoare proiecte europene de infrastructură AI, deschizând drumul către noi investiții, colaborări și parteneriate internaționale.” a declarat dr. ing. Adrian-Victor Vevera, Director General ICI București

RO AI Factory va fi găzduită și co-coordonată de ICI București și Politehnica București, reunind un consorțiu solid de parteneri naționali din cercetare, educație și industrie Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), Asociația Transilvania IT (ATIT), Institutul de Cercetare pentru Inteligență Artificială (ICIA), Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și Asociația Hub-urilor de Inovare Digitală din România (RoDIH).

România devine parte activă a rețelei europene EuroHPC – AI Factories, contribuind la dezvoltarea unui ecosistem unitar, competitiv și etic al inteligenței artificiale în Europa. Celelalte proiecte selectate în cadrul acestei etape finale provin din Cehia, Spania, Polonia, Lituania și Țările de Jos state cu tradiție în domeniul supercomputingului și al tehnologiilor avansate. Alături de RO AI Factory, aceste inițiative vor forma o rețea europeană strategică de AI Factories, menită să stimuleze colaborarea între centrele de cercetare, universități și industrie, consolidând poziția Europei ca lider global în dezvoltarea și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.