Premieră: ministrul Predoiu, primit oficial în Arabia Saudită

Proiecte inovatoare - vehicul cu inteligență artificială în flota de poliției, centrele virtuale de poliție, infrastructură digitală la aeroporturile internaționale, platformele digitale pentru analize predictive

176726 – 21102025 –În data de 19 octombrie 2025, domnul Cătălin Predoiu, Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut, la invitația părții saudite, o întrevedere cu Alteța Sa Regală Prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, ministrul de Interne al Regatului. Întrevederea care a avut loc constituie o premieră, fiind prima primire oficială a unui ministru român de interne în Regatul Arabiei Saudite.

„Vizita este foarte importantă pentru că evidențiază un pas important în ansamblul relațiilor bilaterale în domeniul afacerilor interne și nu numai. Am discutat despre cooperare în combaterea drogurilor, terorismului, a migrației ilegale și a crimei organizate transfrontaliere. De asemenea, am discutat despre strategii de utilizare a digitalizării și inteligenței artificiale în domeniul afacerilor interne, siguranței și ordinii publice, precum și a serviciilor civile. În cadrul larg al domeniului afacerilor interne, am discutat, de asemenea, de creșterea integrării capacităților de apărare civilă și intervenții în situații de urgență. În cadrul convorbirilor oficiale avute cu Alteța Sa Regală Prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, ministrul de interne al Regatului Arabiei Saudite, partea saudită a convenit deblocarea finalizării acordurilor de cooperare pe domeniile sus menționate, proiecte aflate în stadiul final de negocieri tehnice între echipele de lucru din cadrul celor două ministere.

Convorbirile au fost extinse și la domeniul strategic și investițional, într-o lume în care, din cauza provocărilor globale, investițiile directe prezintă nu numai valențe economice, atât de necesare economiei românești, ci și clare avantaje securitare.

Dialogul pe care l-am avut a fost unul consistent, a revelat interesul părții arabe de a intensifica cooperarea cu țara noastră pe multiple direcții.

De asemenea, am convenit să lansăm un mecanism de consultări bilaterale la nivel înalt în cadrul ministerelor de interne omologe”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Întâlnirea a evidențiat angajamentul celor doi parteneri de a dezvolta o relație durabilă și inovatoare, bazată pe dialog constant, schimb de cunoștințe și implementarea proiectelor comune în beneficiul cetățenilor și al securității regionale.

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, domnul Predoiu a evidențiat relațiile multidimensionale dintre România și Regatul Arabiei Saudite, care se sprijină pe interese economice comune și pe angajamentul de cooperare în domenii de interes reciproc, precum gestionarea frontierelor, combaterea criminalității organizate și protecția civilă. De asemenea, a subliniat poziția geostrategică a României, la granița estică a Uniunii Europene, precum și rolul stabilizator al Arabiei Saudite în regiunea Orientului Mijlociu, recunoscută ca mediator internațional credibil în conflictele globale.

Dialogul a prilejuit și un schimb de opinii cu privire la evoluțiile de securitate din Ucraina și din Orientul Mijlociu.

În cadrul discuțiilor, ministrul român al Afacerilor Interne a reiterat importanța dezvoltării unui parteneriat durabil și strategic, axat pe cooperare instituțională, schimb de expertiză și transfer de bune practici. Prioritățile vizează integrarea tehnologiilor emergente și a inteligenței artificiale în activitatea forțelor de ordine, consolidarea securității cibernetice și combaterea criminalității transnaționale, precum și dezvoltarea capacităților în domeniul protecției civile și al managementului situațiilor de urgență, inclusiv prin valorificarea experienței sistemului RO-Alert.

Demnitarul român a apreciat proiectele inovatoare implementate de Ministerul de Interne al Arabiei Saudite, printre care vehiculul inteligent Lucid Air, integrat în flota de poliție și echipat cu inteligență artificială, centrele virtuale de poliție, care oferă servicii complete fără necesitatea deplasării la secțiile fizice, proiectul „Porți inteligente” și infrastructura digitală la aeroporturile internaționale, platformele Absher și Estishraf, care facilitează accesul cetățenilor la servicii guvernamentale și sprijină procesul decizional prin date și analize predictive, precum și hub-ul de inovație și securitate digitală.

În contextul strategiei Vision 2030 a Regatului Arabiei Saudite, ministrul român a evidențiat complementaritatea între obiectivele Regatului și expertiza României în domenii precum IT, infrastructură, logistică și agricultură, subliniind potențialul de atragere a investițiilor și de dezvoltare a parteneriatelor bazate pe tehnologie și inovație.

Cei doi interlocutori au abordat și extinderea cadrului de cooperare, prin avansarea discuțiilor pe marginea documentelor aflate de ani de zile în stadiul tehnic de discuții, pe care au hotărât să le finalizeze și încheie în următoarele săptămâni.

Această vizită reflectă angajamentul Ministerelor de Interne ale României și Regatului Arabiei Saudite de a dezvolta o cooperare strategică și sustenabilă.