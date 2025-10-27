Premierul Bolojan, două ieșiri la TV în trei zile

176777 – 27102025 – După interviul de vineri seara, de la Antena 3, premierul Ilie Bolojan a apărut duminică seara într-o nouă intervenție televizată, de data aceasta la Digi24, marcând, în general, aceleași idei. Premierul a părut din nou supărat pe PSD, atenționând că dacă are idei mai bune de guvernare să vină cu ele pe masă, iar dacă social-democraților nu le convine cum este condus Guvernul, sunt liberi să depună moțiune de cenzură și să formeze o altă majoritate parlamentară. Premierul, totuși, a făcut apel la partidele din Coaliție să lase la o parte scandalul și să facă lucrurile la care s-au angajat în urmă cu patru luni.

Premierul continuă ”războiul” cu administrația locală. Bolojan a subliniat că, fără măsuri corecte, cetățenii ar putea vedea impozitele lor direcționate spre plata unor posturi excedentare în administrație, în loc să fie investite în comunități: „Se vede din toate calculele că în multe locuri la primării din România sunt în plus. Noi, la nivel central, în loc să folosim creditele pe care le luăm în numele României, în investiții, în cofinanțarea acestora, le folosim pentru plata unui aparat care în multe locuri este excedentar sau care și-a conservat diferite forme de salarizare”.

Bolojan a subliniat necesitatea reformei şi a reducerilor de personal în administraţia centrală şi locală, susţinând că ”nu există altă soluţie” și a explicat faptul că trebuie adoptată o variantă de măsuri cu efecte ”reale”, cu rezultate ”efective”, nu doar tăieri de posturi vacante.

”Datorită creditelor pe care le-am contractat la dobânzi foarte mari, între 5,5% şi 7% în euro sau în dolari, am ajuns să avem anul acesta şi anul viitor, de exemplu, plăţi doar pentru dobânzi de aproximativ 55 de miliarde lei, deci 11 miliarde de euro, iar foarte probabil aceste cheltuieli vor creşte şi vor ajunge la 3% din PIB. Deci din deficitul nostru bugetar cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 3%”, a spus premierul.

”De aceea eu am insistat în permanenţă că reforma administraţiei publice locale, făcută în acelaşi timp cu reforma administraţiei centrale, care înseamnă că ne place, că nu ne place, reduceri de personal, atât în administraţia locală cât şi în cea centrală, este o necesitate, pentru că altfel, v-am spus, aceste dobânzi, aceste datorii, aceste cheltuieli fixe vin peste noi şi indiferent cine va fi în guvernare, o să ajungă din nou într-o situaţie incomodă. Şi ar fi păcat pentru ceea ce am făcut până acum să nu ducem lucrurile până la capăt. (…) Vom face ceea ce trebuie în noiembrie. Nu există altă soluţie”, a adăugat premierul.

”Toţi colegii sunt conştienţi de această situaţie. Nu trebuie să accepte varianta propusă de premier, ci trebuie să adoptăm variante care au efecte reale. Dacă facem doar paliative, dacă desfiinţăm doar posturi vacante sau luăm măsuri care sunt ocolite sub diferite formule, n-am făcut nimic. Şi atunci trebuie să luăm măsuri care într-adevăr au efecte reale. Asta este fondul. Deci nu neapărat ce propune un partid sau altul sau ce propune unul din membrii Guvernului, măsuri care au rezultate efective. Dacă nu facem asta, v-am spus, lucrurile n-or să arate bine. Şi eu trebuie să repet aceste lucruri şi cât timp sunt pe această poziţie, fac ceea ce trebuie pentru România. S-ar putea să nu sune bine aceste lucruri, dar miza nu este să stau aici, ci, într-adevăr, cât timp stau, o zi, o săptămână, o lună, să ştiu că n-am stat degeaba şi am corectat lucrurile care s-au adunat în timp”, a indicat Bolojan.

După cum se știe, aici PSD are multe obiecții, întrucât susține că în multe UAT-uri din țară au avut loc reduceri de cheltuieli. De asemenea, PSD susține că primăriile și CJ-urile nu au primit până acum niciun ban pentru reechilibrarea bugetelor, bani care trebuiau să vină din impozitele defalcate, și că, prin OUG 52/2025, a fost blocată activitatea administrației locale, făr ca aceasta să fie corectată, așa cum a promis însuși prim-ministrul.

Bolojan a vorbit din nou despre cea mai intens dezbătută problemă din societate: pensiile magistraților. El a afirmat că în redactarea proiectului respins de CCR s-au urmărit respectarea practicii și exigențele societății.

”Aceste lucruri țin de pensionarea la o vârstă normală, de o pensie corelată cu legea eruopeană. Am acordat o perioadă de tranziție rezonabilă, pentru că înainte erau termene aberante. Prin urmare am procedat corect. Voi accepta orice alte soluții dacă sunt mai bune, dar nu trebuie să încalce borne esențiale, pentru că asta însamnă să-i trădez pe cetățeni. Noi suntem pe penultimul loc din Europa la oameni care lucrează în perioada activă de vârstă”, a spus premierul.

Premierul a menţionat că în luna noiembrie trebuie ”rezolvată” şi reforma pensiilor magistraţilor: ”Tot în noiembrie ar trebui şi acest lucru să se rezolve, pentru că ele sunt nişte măsuri care se autosusţin. Dacă nu corectezi nedreptăţi, nu ai legitimitatea să iei alte măsuri. Pe bună dreptate spun oamenii, bun, nu vedeţi lucrurile care sunt într-o anumită zonă acumulate de ani de zile, nu faceţi nimic să corectaţi acolo, de ce corectaţi în zone care oricum nu au aceste venituri? Şi ele trebuie făcute într-o formă graduală şi, într-adevăr, sunt nişte măsuri complementare pentru că nu funcţionează unele fără altele”, a argumentat prim-ministrul.

De asemenea, premierul a subliniat că a respectat toți partenerii și că nu a încercat să mimeze că lucrurile trebuie făcute.

”Eu am respectat toate partidele. Miza mea nu este să fiu premier, ci să fac ce trebuie. Dacă partidele din coaliție, oamenii politici au soluții mai bune să le spună, să facă moțiuni și premierul pleacă. Aceste discuții inutile dau dovada de instabilitate, de neseriozitate în ochii cetățenilor, iar oamenii se așteaptă să rezolvăm problemele țării. Asta este problema şi deci pe mine nu m-aţi văzut potenţând conflicte. Încerc să port un dialog cu toţi colegii în aşa fel încât să rezolvăm problemele ţării noastre. Asta este miza pentru noi”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a menționat că oricine ar prelua guvernarea va fi cu spatele la zid, dacă nu se iau măsurile propuse acum. Bolojan atrage atenția că orice tergiversare va fi critică pentru România.

”La finalul anului trebuie să aprobăm bugetul. Ca el să stea pe baze solide, trebuie să pregătim legislația. Orice fel de tergiversări legate de legislație ne duc într-o zonă în care nu le putem adopta înainte de buget, și atunci 2026 va fi un an compromis în care nu ne putem încadra în deficit. Dacă nu luăm măsurile necesare, indiferent cine va fi, vom ajunge într-o situație de criză în câțiva ani. Totul generează efecte în anii următori”, a atenționat Bolojan.

O altă problemă abordată, care îngrijorează societatea, este cea a majorării taxelor și impozitelor.

”Taxa pe valoare adăugată nu va creşte şi nici alte taxe. Subliniez asta şi eu sunt un om corect faţă de români. Dar pentru asta trebuie să ne menţinem echilibrele bugetare. Asta înseamnă că e nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli. V-am explicat de ce. Având un deficit de 30 de miliarde în fiecare an, nu poţi să rezolvi doar din creşteri de venituri sau doar din scăderi de cheltuieli, trebuie lucrat combinat. Am stabilit creşterile de venituri, trebuie să scădem cheltuielile şi să ne eşalonăm investiţiile pentru că am supracontractat investiţiile. Gândiţi-vă că la transporturi am avut 5,5 miliarde de euro bani europeni şi am semnat contracte pe PNRR de 19,5 miliarde. Adică înmulţit aproape cu 4. Şi atunci dacă nu facem aceste lucruri, deci dacă nu scazi cheltuielile şi deficitul nu se menţine într-o limită normală, dacă nu vrei să intri într-o zonă de incapacitate de plată, asta e valabil oriunde şi pentru orice ţară, atunci trebuie să-ţi creşti cumva veniturile. Deci aici nu e loc de întors”, a spus Bolojan.