Premierul Bolojan vrea ca la final de mandat să poată privi oamenii în ochi

176652 – 13102025 – Premierul Ilie Bolojan, fost primar de trei mandate la Oradea, a declarat duminică, în Piața Unirii, la festivitățile prilejuite de Ziua orașului, că îl îngrijorează lipsa de responsabilitate, tolerarea incompetenței și uneori lipsa de respect față de români și că, atât cât va sta în această funcție, va face tot ceea ce este posibil pentru țară și pentru Oradea.

Bolojan a vorbit despre istoria orașului și a țării, cu gânduri de mulțumire și recunoștință pentru eroii neamului, cu apreciere pentru deciziile foarte importante, grele și periculoase pe care liderii Transilvaniei le-au luat în 1918.

Prim-ministrul a afirmat că, în afară de a-i respecta pe eroii și oamenii care au făcut istorie pentru țară, ziua de 12 octombrie este și o zi de reflecție.

”În afară de ce au hotărât alții pentru noi, în afară de relele care au venit peste noi, trebuie să recunoaștem că și din interior ne-am făcut câteodată rău, că uneori lașitatea ne-a făcut rău, că uneori deciziile greșite ne-au făcut rău, hoția ne-a făcut rău. Aceștia sunt dușmanii noștri, nu alții. Și atunci și astăzi. Pe mine nu mă îngrijorează ceea ce nu depinde de noi. Pe mine mă îngrijorează ceea ce depinde de noi și uneori nu facem, mă îngrijorează lipsa de responsabilitate, mă îngrijorează tolerarea incompetenței și uneori lipsa de respect față de români. Astăzi nu ni se mai cere să luăm decizii care ne riscă viețile, ni se cere doar să vă respectăm și fiecare acolo unde suntem să ne facem datoria pentru comunitățile noastre și pentru țara noastră’”, a menționat Bolojan.

Șeful Executivului a continuat spunând că țara trebuie să se dezvolte unitar.

”…Cât voi sta în această funcție – o zi, o lună -, trebuie să știți că voi face tot ceea ce este posibil pentru țara noastră și pentru orașul nostru. Nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanța, sau la Iași, sau la Sighetu Marmației, sau la Turnu Severin, dacă nu este bine în țară, în general. Și așa cum economiștii știu că ratingul unei localități nu poate să fie mai mare decât ratingul țării, ca să ne ridicăm localitățile, trebuie să ne ridicăm țara”’ – a afirmat el.