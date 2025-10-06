Premierul francez Lecornu a demisionat

176572 – 06102025 – Premierul francez Sebastien Lecornu şi-a prezentat luni demisia, pe care preşedintele Emmanuel Macron a acceptat-o, a anunţat Palatul Elysée într-un comunicat, relatează AFP, Reuters şi DPA.

În prima sa declarație după demisie, premierul francez a spus că „în această dimineață nu au fost îndeplinite condițiile pentru a rămâne prim-ministru”.

El a atribuit întreaga situație partidelor politice „care continuă să pozeze ca și cum ar avea o majoritate” în parlamentul francez fără o majoritate clară și „ambițiilor de partid” în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027, care au dus la dispute interne în cadrul coaliției sale minoritare.

Numit pe 9 septembrie, Lecornu urma să prezinte marţi declaraţia sa de politică generală în parlamentul francez. Demisia sa este neaşteptată şi marchează adâncirea crizei politice din Franţa.

După mai multe săptămâni de consultări cu partide politice de pe întregul spectru politic, Sebastien Lecornu, un aliat apropiat al preşedintelui Macron, şi-a desemnat duminică miniştrii, iar noul cabinet urma să aibă luni după-amiază prima sa întâlnire.

Însă componenţa noului cabinet a enervat atât pe opozanţi, cât şi pe aliaţi, care au considerat că guvernul este prea „de dreapta” sau „insuficient de dreapta”, ceea ce a dat naştere unor semne de întrebare legate de durabilitatea sa, într-o perioadă când Franţa se zbate să depăşească o criză politică provocată de caracterul extrem de fragmentat al parlamentului.

”Domnul Sebastien Lecornu a înmânat demisia guvernului său preşedintelui Republicii, care a acceptat-o”, a indicat biroul de presă al preşedinţiei franceze.

După anunţul demisiei sale, Sebastien Lecornu a explicat că ”nu erau întrunite condiţiile” pentru a rămâne în funcţia de prim-ministru.

”Eram pregătit pentru un compromis, dar fiecare partid politic vrea să fie adoptat întregul său partid politic’‘, a spus Lecornu într-un discurs rostit luni în curtea Palatului Matignon, sediul premierului francez. El a adăugat că toate partidele se comportă ca şi când ar avea propria majoritate în parlamentul de la Paris. Sursa:tvrinfo