Premierul moldovean se mai retrage o dată

176662 – 14102025 – Deși figura pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile parlamentare, Recean a precizat că nu își va ocupa locul de deputat.

Președintele PAS, Igor Grosu, a confirmat retragerea lui Recean, însă a declarat că formațiunea nu va oferi, deocamdată, alte detalii legate de componența noului executiv. Tot el a menționat că nu a fost stabilit încă un nume pentru funcția de premier, dar a subliniat că PAS va continua să guverneze singur.

„Opoziția va avea posibilitatea să-și promoveze proiectele în Parlament”, a adăugat Grosu.

După ce a ocupat funcția de ministru de Interne în Guvernele Filat şi Leancă, Recean s-a retras din viața politică în 2017, dar a revenit în 2022, când a fost numit consilier pe probleme de secturitate al președintelui Maia Sandu.