Premiul Nobel pentru Medicină 2025 a fost obținut de trei oameni știință pentru descoperirea modului în care sistemul imunitar este ținut sub control

176577 – 07102025 – Premiul Nobel pentru Medicină din 2025 a fost acordat unui trio de oameni de știință – doi americani și un japonez – pentru descoperirea modului în care sistemul imunitar ne protejează de mii de microbi diferiți care încearcă să ne invadeze corpurile.

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi vor împărți premiul „pentru descoperirile lor fundamentale legate de toleranța imună periferică”, a anunțat luni Comitetul Nobel, la o ceremonie desfășurată la Stockholm, Suedia.

Laureații au identificat „celulele T reglatoare”, care funcționează asemenea unor agenți de securitate ai sistemului imunitar și împiedică celulele imunitare să atace propriul nostru corp.

„Descoperirile lor au fost decisive pentru înțelegerea modului în care funcționează sistemul imunitar și de ce nu dezvoltăm cu toții boli autoimune grave”, a declarat Olle Kämpe, președintele Comitetului Nobel. sursa:tvrinfo