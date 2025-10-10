Premiul Nobel pentru Pace i-a fost decernat disidentei venezuelene María Corina Machado

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat vineri, la Oslo, liderei opoziției venezuelene, María Corina Machado, „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație.”

„În ultimul an, doamna Machado a fost nevoită să trăiască în ascunzătoare. În ciuda amenințărilor grave la adresa vieții sale, ea a rămas în țară o alegere care a inspirat milioane de oameni. Ea a reușit să unească opoziția din țara sa. Nu a cedat niciodată în fața militarizării societății venezuelene și a rămas fermă în sprijinul unei tranziții pașnice către democrație„, arată Comitetul Nobel.

María Corina Machado, născută la 7 octombrie 1967, și-a anunțat candidatura la președinție pentru alegerile prezidențiale organizate de Venezuela în 2024. Pentru că i s-a interzis să candideze, l-a susținut pe candidatul alternativ al opoziției, Edmundo Gonzalez Urrutia.

Regimul Maduro și-a revendicat fraudulos victoria și a reprimat brutal protestele care au urmat. Sondajele de opinie de dinaintea alegerilor arătau că Urrutia ar obține în jur de 65% din voturi, în timp ce Maduro era cotat la puțin peste 30%. Opoziția venezueleană s-a mobilizat pe scară largă și a adunat o documentație sistematică care demonstra că Urrutia fusese adevăratul câștigător al alegerilor.