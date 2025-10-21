Președintele Nicușor Dan crede că e bună cota de 17% încredere pe care o are premierul

Președintele Nicușor Dan crede că e bună cota de 17% încredere pe...

176725 – 21102025 – Un sondaj Ipsos realizat pentru Antena 1 arată că doar 3% dintre români mai au încredere în politicieni. Totodată, la întrebarea legată de cel mai bun președinte pe care l-a avut România, răspunsul „niciunul” a întrunit 38% dintre opțiuni, după care urmează Nicolae Ceaușescu, cu 27%.

La întrebarea „care a fost cel mai bun președinte al României?”, răspunsurile au fost următoarele: 38% – niciunul, 27% – Nicolae Ceaușescu, 19% – Traian Băsescu, 8% – Emil Constantinescu, 4% – Klaus Iohannis și 3% – Ion Iliescu.

Președintele consideră că rezultatul indică faptul că în perioada de după 1989 cetățenii nu au perceput că politicienii români au avut o direcție și un plan de țară pentru România.

„Cred că oamenii au văzut în perioada Nicolae Ceaușescu un plan de țară pe care în toată tranziția prelungită nu-l văd”, a spus Nicușor Dan.

Din această perspectivă, președintele a spus că România trebuie să-și dezvolte o viziune economică, în care să-și propună domeniile pe care vrea să le dezvolte în următorii 10-15 ani. „Noi trebuie să spunem că în 5-10-15 ani vom avea o pondere de atât în PIB pe aceste sectoare, în loc de subvenții pentru tot și pentru nimic”, a spus președintele.

Rezultatele au fost prezentate în cadrul unui interviu acordat de președintele Nicușor Dan emisiunii Observator.

Cercetarea Ipsos arată un nivel foarte redus al încrederii în politicieni, de numai 3%, alți 82% spunând că nu au încredere. „Cifra este rezultatul a mulți ani de politică făcută într-un anume fel în care oamenii au văzut că mulți au intrat în politică să-și rezolve problemele personale”, a comentat Nicușor Dan.

Doar 6% dintre cei intervievați au încredere în actualul guvern, alți 76% spunând că nu au încredere. Președintele a pus rezultatul pe seama faptului că populația a fost în primul rând afectată de măsurile luate de cabinetul în funcție, deciziile legate de reducerea beneficiilor demnitarilor fiind luate ulterior, iar unele măsuri de acest tip nu au fost adoptate.

La întrebarea „Aveți încredere în prim-ministru?”, 74% au răspuns „Nu”, procentajul răspunsurilor pozitive fiind de numai 17%.

Nicușor Dan a spus că procentele s-ar putea modifica pe măsură ce apar rezultatele pozitive ale guvernării. El a dat exemplul reducerii evaziunii fiscale, spunând că o reducere a acesteia cu 20% într-un an ar fi un rezultat care să dea încredere populației.

„În procesul de informatizare al ANAF, aflat abia în stadiul 2 din 9, a permis ANAF să vadă automat niște comportamente care au trimis verificatori ai Fiscului direct la firmele despre care softul spunea că s-ar putea să fie probleme”, a spus șeful statului.

În ceea ce privește încrederea în președinte, rezutatele au fost 65% – „Nu” și 15% – „Da”.

„Mă uit la cei 30% care nu sunt nici „da”, nici „nu” și sunt oameni care încă creditează președintele, care încă așteaptă să vadă rezultatele președintelui la problemele cu care se confruntă. Cred că rezultatul este corect. Lucrurile au mers atât de mult timp într-o anumită direcție, încât ca să o schimbi acum durează”, crede Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a spus că, în principiu, își dorește și un al doilea mandat la președinția României, chiar dacă acum este prea devreme să se pronunțe. Răspunsul a venit în contextul în care președintele discuta, la modul genersl, despre cum ar trebui să arate anumite sectoare din economie, cum ar trebui să se dezvolte acestea și ce pondere în PIB să aibă.