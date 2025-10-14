Președintele Parlamentului Australiei, primit la Palatul Cotroceni

176658 – 14102025 – Președintele României, Nicușor Dan, a primit luni, 13 octombrie 2025, la Palatul Cotroceni, o delegație parlamentară australiană condusă de Președintele Camerei Reprezentanților, Milton Dick, cu prilejul vizitei oficiale în țara noastră, aceasta fiind cea mai importantă vizită bilaterală din Australia în România în ultimele decenii.

Vizita delegației australiene vizează discuții privind cooperarea dintre UE și statele membre și Australia, precum și între NATO și Australia, în cadrul formatului de cooperare NATO-IP4 (Australia, Japonia, Noua Zeelandă, Republica Coreea de Sud).

Din delegația australiană fac parte cinci reprezentanți ai Parlamentului Federal australian, inclusiv Sharon Claydon, vicepreședintele Camerei Reprezentanților, și Alison Duncan, ambasadorul nerezident al Australiei în România.

Președintele Nicușor Dan a transmis părții australiene interesul țării noastre de a diversifica parteneriatele cu actorii globali importanți, inclusiv din zona Indo-Pacificului. De asemenea, a subliniat dorința autorităților române de a încuraja creșterea investițiilor australiene în România și de a consolida cooperarea în domeniul securității.

Președintele României a evocat recentele atacuri hibride ale Rusiei care au vizat țări din regiune, mai ales campaniile de dezinformare și interferența în alegeri, cel mai recent exemplu fiind cel din Republica Moldova. În context, a exprimat deschiderea României pentru cooperare în domeniul contracarării amenințărilor hibride și a atacurilor cibernetice, acest tip de activități cibernetice maligne putând viza și statele din Indo-Pacific.

Președintele Nicușor Dan a subliniat, totodată, sprijinul României pentru aprofundarea relației UE – Australia, pentru finalizarea negocierilor privind un Acord de Liber Schimb.

La rândul său, Președintele Camerei Reprezentanților a apreciat că vizita în România este una istorică și reprezintă un nou capitol în continuarea dinamicii bilaterale, fiind un prilej de consolidare a dialogului politic, a comerțului bilateral și a cooperării economice cu țara noastră. De asemenea, înaltul demnitarul australian a reconfirmat sprijinul țării sale pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

În 2021, Australia, SUA și Marea Britanie au încheiat o alianță trilaterală – AUKUS – prin care SUA și Regatul Unit vor ajuta Australia să dezvolte și să lanseze submarine cu propulsie nucleară, care se vor adăuga prezenței militare occidentale în regiunea Pacificului. Acordul acoperă domenii cheie, cum ar fi inteligența artificială, războiul cibernetic, capabilitățile subacvatice și capabilitățile de atac la mare distanță, precum și o componentă nucleară, posibil limitată la Statele Unite și Regatul Unit, pe infrastructura de apărare nucleară.

Deși premierii celor trei state au infirmat acest lucru, anunțarea AUKUS a fost considerată o mișcare pentru contracararea influenței Chinei în Indo-Pacific. Și UE a cerut explicații pentru încheierea acestui acord, fiind solidară cu Franța care a pierdut un contract de 56 de miliarde de euro pentru livrarea de submarine, acordul australiano-francez fiind anulat după încheierea AUKUS. De asemenea, după încheierea acordului, Franța a cerut reconfigurarea NATO și o nouă concepţie strategică, asumându-și în același timp și responsabilitatea unei direcții strategice pentru Europa.

În 2023, Australia și-a exprimat nemulțumirea față de UE cu privire la barierele tarifare pe cale blocul comunitar le menține în domeniul agriculturii. Partea australiană arăta că un acord cu UE nu ar fi deschis suficient piața comunitară pentru exporturile agricole ale Australiei și ar fi dus la falimentarea fermierilor. Condițiile unui Acord de liber schimb UE – Australia sunt negociate din 2018, Australia dorind să stimuleze exporturile agricole prin eliminarea barierelor vamale ale UE și extinderea cotelor de import, în timp ce UE spera să obțină un acces mai larg la minereurile industriei extractive australiene.