Președintele României s-a hotărât

176571 – 06102025 – Președintele României, Nicușor Dan, și-a anunțat astăzi echipa de consilieri. Unii au fost numiți în funcție începând cu data de 6 octombrie 2025, iar alții își vor prelua funcția de la 1 noiembrie 2025.

Așadar au fost anunțate și semnate următoarele decrete prezidențiale:

Marius-Gabriel Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025;

Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025;

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;

Cosmin-Alexandru Soare-Filatov – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025;

Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025;

Andrei-Nicolae Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025;

Nicoleta-Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025;

Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025;

Doinița-Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025;

Ștefania-Georgiana Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025;

Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025;

Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025;

Andreea-Mihaela Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025;

Ștefan-Iulian Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025;

Raluca-Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.