Prima rectificare bugetară din acest an aduce bani și pentru administrația locală

176540 – 02102025 – Guvernul a aprobat în ședința din 1 octombrie 2025 prima rectificare bugatară dinacest an.

Rectificarea este configurată pe o creștere economică de 0,6%, un nivel al PIB de 1.902 miliarde lei, cu o rată de creștere reală de 0,6%, o inflație medie anuală de 7,1%, deficit bugetar de 8,4% și un câștig salarial mediu brut de 8.700 lei/lună.

Rectificarea bugetară a fost determinată de:

– necesitatea alocării de fonduri suplimentare pentru asigurarea cu prioritate a unor cheltuieli obligatorii, plata unor drepturi salariale, cheltuieli în domeniul sănătății, cheltuieli pentru implementarea Programului pentru școli al României, finanțarea proiectelor din cadrul Programului Anghel Saligny, precum și pentru plata unor prestații sociale.

– recalibrarea proiecțiilor privind evoluția PIB pentru anul în curs, ca urmare a tendințelor înregistrate în prima parte a anului curent, a liberalizării prețurilor la energia electrică și a impactului măsurilor fiscal-bugetare aprobate.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 3,2 miliarde de lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 27,8 miliarde de lei, iar deficitul bugetului general consolidat crește cu 24,57 miliarde de lei.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2025 se diminuează per sold cu suma de 1,8 miliarde de lei. Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2025 se majorează, per sold, cu suma de 23,35 miliarde de lei.

Sume care se suplimentează:

– Ministerul Finanțelor : +20.062,3 milioane lei (dobânzi: 12.089,0 mil. lei, fondul de rezervă bugetară: 500,0 mil. lei, proiecte PNRR – granturi: 5.965,0 mil. lei și proiecte PNRR – împrumuturi: 732,1 mil. lei);

– Ministerul Muncii: +5.516,0 milioane lei (asistență socială: 2.524,0 mil. lei, transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat: 3.738,7 mil. lei)

– Ministerul Dezvoltării: +2.473,0 milioane lei (programul Anghel Saligny: 1.000 mil. lei, proiecte PNRR: 1.500,0 mil. lei, economii minore la personal și active)

– Ministerul Agriculturii: + 1.222,1 milioane lei (proiecte FEN post-aderare: 1.896,3 mil. lei, economii la subvenții, transferuri, PNRR, active)

– Ministerul Energiei: +1.198,8 milioane lei (subvenții pentru compensarea prețurilor la energie: 1.000,0 mil. lei, alte transferuri: +200,0 mil. lei)

– Ministerul Mediului: +859,8 milioane lei, în principal pentru proiecte PNRR și împrumuturi

– Ministerul Economiei: +416,9 milioane lei

– AEP: +169,0 milioane lei

– Ministerul Educației: +140,5 milioane lei

– SRI: +92,8 milioane lei

– Ministerul Justiției: +85,9 milioane lei

– ANSVSA: +70,0 milioane lei

Sume care se diminuează:

MIPE: -3.246,5 mil. lei – din economii majore la proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), PNRR și fondul de modernizare, cu alocări suplimentare mici la cheltuieli de personal.

Ministerul Sănătății: -2.661,2 mil. lei – reduceri importante la proiecte finanțate din FEN și PNRR, în funcție de stadiul implementării.

Ministerul Transporturilor: -1.849,2 mil. lei – economii la bunuri, subvenții, transferuri și proiecte finanțate din FEN și PNRR, cu suplimentări pentru personal, asistență socială și PNRR.

Ministerul Finanțelor: -668,3 mil. lei- economii la personal, transferuri și proiecte PNRR, cu creșteri pentru servicii juridice.

MAI: -164,8 mil. lei – economii la personal, bunuri și proiecte FEN și PNRR, cu majorări pentru pensii, active nefinanciare, programe rambursabile și transferuri pentru sportivi de performanță.

SGG: -138,3 mil. lei – economii la personal, bunuri, subvenții, transferuri și proiecte FEN și PNRR, cu suplimentări pentru unele proiecte PNRR.

STS: -127,6 mil. lei – economii la bunuri, proiecte FEN și PNRR, asistență socială și cheltuieli de capital, cu suplimentări la personal.

Finanțarea unităților administrativ-teritoriale

Cu toate că ministru Finanțelor Alexandru Nazare a declarat în conferința de presă că administrația locală nu a primit niciun ban, rectificarea bugetară arată că au fost alocate sume din cotele defaclcate de TVA.

Astfel, Guvernul anunță majorări ale sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale, în total 502,1 milioane lei:

Pentru județe: + 85,8 milioane lei

o + 88,8 milioane lei pentru Programul pentru școli (diferențe între sumele alocate și necesar pentru anul școlar 2025-2026)

o -3,0 milioane lei pentru drepturile copiilor cu CES în învățământul special

Pentru comune, orașe, municipii și București: +209 milioane lei

o +130,7 milioane lei pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav

o +15,1 milioane lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

o +75,3 milioane lei pentru gratuitatea transportului elevilor

o -12,1 milioane lei pentru Programul pentru școli în București

Pentru echilibrarea bugetelor locale : +194,2 milioane lei, conform mecanismului prevăzut în Legea bugetului de stat 2025

: +194,2 milioane lei, conform mecanismului prevăzut în Legea bugetului de stat 2025 Pentru finanțarea învățământului preuniversitar particular și confesional: +13,1 milioane lei

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se suplimentează la venituri cu suma de 4.035,9 milioane lei și la cheltuieli cu credite de angajament și credite bugetare în sumă de 3.399,0 milioane lei, cheltuielile fiind suplimentate pentru asigurarea continuității în acordarea materialelor și prestărilor de servicii cu caracter medical, plata drepturilor salariale pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice și pentru acordarea și decontarea concediilor medicale și a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate.