Primele consultări româno-britanice în domeniul apărării după Acordul de la Londra din 2024

Primele consultări româno-britanice în domeniul apărării după Acordul de la Londra din...

176591 – 08102025 – Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan, a coprezidat, împreună cu directorul pentru securitate euro-atlantică din Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Joanne Hamer, lucrările sesiunii de consultări româno-britanice în domeniul apărării, care au avut loc marți, 7 octombrie, la sediul MApN.

A fost prima întâlnire formală de nivel înalt de la intrarea în vigoare, în iunie a.c., a noului acord cuprinzător de cooperare bilaterală în domeniul apărării între România şi Marea Britanie, semnat la Londra în noiembrie 2024.

Agenda activității a acoperit o tematică largă, cu accent pe implementarea coordonatelor acordului, din perspectiva etapelor de instruire comună şi exercițiilor, precum și al cooperării în domeniul industriei de apărare, inclusiv în valorificarea instrumentului financiar pus la dispoziție de Uniuniea Europeană – SAFE.

Consultările cu privire la situația de securitate în Regiunea Mării Negre, cu accent pe sprijinul pentru Ucraina şi Republica Moldova, au reprezentat, de asemenea, un punct central al discuțiilor. În context, au fost abordate aspectele şi implicațiile recentelor incursiuni ale dronelor Federaţiei Ruse în spaţiul aerian al României şi au fost apreciate rezultatele şi perspectivele Centrului de instruire în domeniul maritim, constituit cu aprobarea Parlamentului României, în octombrie anul trecut.

Din perspectiva apărării colective, cei doi oficiali au apreciat cooperarea foarte bună între România și Regatul Unit, în cadrul NATO, în contextul multiplelor provocări la adresa securității Alianței și evoluției războiului din Ucraina. În context, au fost salutate deciziile importante pe care liderii le-au luat cu ocazia Summitului NATO de la Haga, aliații angajându-se să își majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare.

Discuțiile s-au axat cu precădere asupra eforturilor aliate în vederea implementării acestor decizii, partea română evidențiind rolul pe care România îl are în regiunea Mării Negre și contribuția substanțială a țării noastre la asigurarea securității Alianței.

În contextul abordării apărării la nivelul UE, a fost subliniată importanța cooperării structurate între UE și Regatul Unit în domeniul securității și apărării şi s-a reafirmat sprijinul pentru participarea Londrei în cadrul inițiativelor şi mecanismelor europene în domeniul apărării, în linie cu prevederile Cartei Albe pentru Apărare Europeană și cele ale Acordului de Parteneriat Strategic în domeniul securității şi apărării UE-Marea Britanie. – sursa MApN