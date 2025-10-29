Printre discuțiile economice, premierul român și ministrul de Externe israelian au discutat și despre diaspora

Printre discuțiile economice, premierul român și ministrul de Externe israelian au discutat...

176794 – 29102025 – Prim-ministrul Guvernului României, Ilie Bolojan, l-a primit la Palatul Victoria pe ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Gideon Sa’ar, aflat în vizită oficială la București.

Discuțiile au vizat domeniile infrastructurii, transporturilor, industriei de apărare, agriculturii, securității cibernetice și tehnologiei informației.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat dinamica pozitivă a schimburilor comerciale dintre cele două state și intenția României de a extinde colaborarea economică și industrială.

De asemenea, a fost evidențiat rolul semnificativ al comunității evreiești din România și al celei românești din Israel în consolidarea relațiilor dintre cele două state.