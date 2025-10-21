Program de formare în combaterea dezinformării susținut de România în Africa

Agenția Română pentru Dezvoltare Internațională (RoAid), în parteneriat cu Institutul de Afaceri Externe (IFA) al Etiopiei, a lansat luni, 20 octombrie, la Addis Abeba, programul de formare „Stabilizarea și reconstrucția post-conflict – bune practici în întărirea rezilienței și combaterea dezinformării”.

Programul, desfășurat în perioada 20–24 octombrie 2025, reunește experți, diplomați, cercetători și reprezentanți ai instituțiilor publice și ai societății civile din Etiopia, state africane și România, cu scopul de a împărtăși bune practici și experiențe în domeniul reconstrucției post-conflict, gestionării crizelor și combaterii dezinformării.

Ceremonia de deschidere a fost susținută de E.S. Jafar Bedru Geletu, director executiv al Institutului de Afaceri Externe al Etiopiei, E.S. Iulia Pataki, ambasadorul României în Republica Federală Democratică a Etiopiei, și Daniela Dobre, director general al RoAid.

Este vorba despre o inițiativă a României pentru consolidarea păcii și stabilității în Africa, prin transfer de expertiză, formare profesională și dialog interinstituțional.

Temele abordate vor include reziliența instituțională, combaterea dezinformării, rolul societății civile și al femeilor în procesele de stabilizare, precum și cooperarea dintre Uniunea Europeană, Uniunea Africană și partenerii internaționali în domeniul păcii și securității.