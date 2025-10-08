Program pilot al ANAF pentru verificarea încrucișată, automată, a unor date

176590 – 08102025 – ANAF derulează septembrie 2025 – august 2026 un program pilot de verificare încrucișată a declarațiilor transmise prin formele D406 – SAF-T și D300, respectiv D301.

Scopul declarant este obținerea de date consistente și complete, îmbunătățirea colaborării cu contribuabilii și creșterea gradului de conformare voluntară privind declararea și plata TVA. Programul include maximum 50 de companii, selectate din categorii diferite (mari, mijlocii și mici), care activează în domeniile construcții, bancar, energie, asigurări sau comerț. Aceste companii trebuie să fie înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Codul Fiscal. Participarea la proiect este voluntară. Companiile selectate vor primi o invitație și un chestionar de acord, care va include informații de bază (nume companie, cod fiscal, date de contact, persoană desemnată pentru comunicare) și acordul privind analiza datelor și oferirea de feedback.

Printre beneficiile generale ale proiectului, atât din perspectiva ANAF, cât și din cea a contribuabililor, sunt implementarea unor mecanisme de verificare automată a datelor, lansarea unui canal suplimentar de comunicare și oferirea unui sprijin pentru activitățile de conformare, prevenție și control.