Protocol pentru Centura Verde București-Ilfov

176746 – 23102025 – Primăria Capitalei și Fundația Centura Verde au semnat un protocol pentru elaborarea Planului Operațional și implementarea Centurii Verzi București-Ilfov.

Pentru început, va fi stabilit Planul Operațional Centura Verde București-Ilfov, care va defini structura de guvernanță, calendarul de acțiuni și prioritățile strategice pentru următorii doi ani.

Planul va integra conceptul Centurii Verzi în toate documentele majore de planificare urbană și climatică ale Capitalei și ale județului Ilfov, asigurând o abordare unitară a infrastructurii verzi și albastre.

Grupul de lucru va reuni reprezentanți ai Primăriei Capitalei, Consiliului Județean Ilfov, Fundației Centura Verde, ai mediului academic, ai societății civile și ai sectorului privat.

Lucian Judele, Administratorul Public al Primăriei Capitalei: „Specialiștii ne spun că cele mai bune soluții sunt cele naturale. Eu aș adăuga că sunt și cele mai eficiente și mai ușor de implementat. Gândiți-vă cum va arăta Bucureștiul, în viitor, când pădurile, lacurile și pajiștile vor forma o Centură Verde a orașului. Scopul meu este să mă asigur că, la sfârșitul lunii octombrie, acest protocol va fi pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București, va fi votat, iar împreună cu cei de la Consiliul Județean Ilfov, îl vom transforma în realitate”.

Prin Centura Verde București-Ilfov se încearcă reducerea poluării, atenuarea efectelor fenomenelor meteo extreme și conservarea biodiversității, integrând zonele verzi, albastre și galbene într-un ansamblu accesibil publicului larg, destinat recreerii, educației și mobilității alternative.

În urma modificărilor recente ale Codului Silvic, promovate de Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde, aproximativ 26.000 ha de păduri din jurul Capitalei sunt protejate prin lege și reprezintă fundamentul viitoarei Centuri Verzi București-Ilfov.