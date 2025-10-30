Protocol pentru educație electorală și juridică

176808 – 29102025 – Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Ministerul Educației și Cercetării și Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) au încheiat un protocol de colaborare în vederea promovării educației electorale și juridice. La evenimentul de semnare a Protocolului, care s-a desfășurat cu prilejul marcării a 22 de ani de la înființarea AEP, au participat ministrul educației și cercetării, Daniel David, vicepreședintele UNBR, avocatul Daniel Fenechiu, și președintele AEP, Zsombor Vajda.

În alocuțiunea sa, președintele AEP, Zsombor Vajda, a afirmat: “Acest parteneriat interinstituțional este mai mult decât un document formal. Este un angajament comun pentru viitorul democratic al României. Într-o eră în care informația circulă mai repede ca oricând, dezinformarea a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru societate. Ea nu se limitează la știri false sau teorii conspiraționiste, ci acționează subtil, distorsionând faptele, amplificând frica, divizând comunitățile și șubrezind încrederea în instituțiile publice. În acest context, educația democratică este vitală, iar aceasta începe în școală, odată cu formarea discernământului și a gândirii critice. Numai prin stimularea acestor capacității de judecată și prin comunicare onestă, deschisă și transparentă, putem spera că vom reuși să diminuăm și poate chiar să combatem efectele nocive ale fenomenului dezinformării.”

Ministrul Educației, Daniel David, a apreciat demersul semnării Protocolului de colaborare și a subliniat importanța schimbării paradigmelor ce vizează domeniul educației și al cercetării, afirmând că ”O țară modernă are nevoie de o educație modernă”. În opinia sa, la finalizarea studiilor, elevii trebuie să aibă competențe legate de educația juridică și electorală și un spirit civic dezvoltat.

Vicepreședintele UNBR, avocatul Daniel Fenechiu, a punctat că activitățile care vor fi derulate în baza Protocolui de colaborare vin ca o continuare firească a proiectului de educație juridică destinat tinerilor din învățământul preuniversitar, inițiat de UNBR în urmă cu 14 ani. Acesta a declarat, totodată, că educația juridică și electorală le va oferi tinerilor oportunitatea de a înțelege mai bine și într-o manieră atractivă domeniul alegerilor.