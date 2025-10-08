PSD, UDMR și opoziția încearcă să corecteze unele măsuri din Pachetul 1 fiscal-bugetar

PSD, UDMR și opoziția încearcă să corecteze unele măsuri din Pachetul 1...

176596 – 08102025 – Comisiile pentru muncă și sănătate ale Senatului au dat, marți, 7 octombrie, raport favorabil pentru cele două propuneri legislative inițiate de PSD privind eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici și personalul monahal.

Măsura a stârnit scandal în coaliția de guvernare, PSD votând alături de AUR pentru această măsură.

Pentru a nu intra pe aceeași linie, președintele PNL, Ilie Bolojan, i-a atenționat asupra votului pe liberali, amintindu-le că actualul deficit bugetar nu suportă corectarea Pachetului 1 de măsuri fiscal-bugetare care cuprinde această măsură.

Preşedintele Comisiei pentru muncă, senatorul PSD Marius Humelnicu, a declarat că este normal ca aceste categorii să nu plătească CASS, deoarece sunt persoane vulnerabile care trebuie protejate.

În favoarea proiectelor au votat reprezentanţii PSD, AUR, SOS şi UDMR.

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat că PNL a votat împotriva propunerilor legislative iniţiate de PSD, conformându-se astfel cererii președintelui partidului.

Decizia finală va fi luată de Camera Deputaților.