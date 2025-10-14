PSD va fi de centru-stânga

176661 – 14102025 – Purtătorul de cuvânt al PSD, senatorul Alexandru Rafila, a declarat luni că data Congresului PSD a fost stabilită pentru 7 noiembrie, iar echipa de conducere va fi alcătuită din preşedinte, cinci prim-vicepreşedinţi, opt vicepreşedinţi regionali şi 12 vicepreşedinţi pe domenii de activitate.

„Principala decizie care a fost luată în cadrul acestei şedinţe este legată de stabilirea datei congresului, care este pe data de 7 noiembrie. Cu o zi înainte va fi un nou Comitet Politic Naţional, care să aprobe o serie întreagă de modificări la Statutul partidului, care au fost discutate astăzi şi se aşteaptă şi noi propuneri din partea organizaţiilor judeţene”, a anunțat Rafila.

El a menţionat că a fost stabilit şi mecanismul prin care se va organiza congresul, respectiv alegerea unui nou preşedinte şi a echipei de conducere.

„S-a stabilit că, în afară de preşedinte, echipa de conducere va cuprinde cinci prim-vicepreşedinţi, opt vicepreşedinţi regionali şi 12 pe diverse domenii de activitate. Cred că este o alegere echilibrată, toată lumea a fost de acord şi sunt bucuros că principalul mesaj care a reieşit din aceste dezbateri a fost de unitate”, a afirmat Rafila.

Singurul care și-a anunțat candidatura la președinția partidului este actualul președinte interimar, Sorin Grindeanu. Fiecare candidat la cea mai înaltă funcție a partidului trebuie să prezinte o listă cu numele propuse pentru funcțiile de secretar general, prim-vicepreședinți și vicepreședinți.

Potrivit surselor social-democrate, pe lista lui Grindeanu se vor regăsi, printre alții, europarlamentarii Claudiu Manda, pentru a fi viitorul secretar general al PSD, și Victor Negrescu – pentru prim-vicepreședinte.

Senatorul PSD Titus Corlățean și-a anunțat retragerea candidaturii pentru funcția de președinte, cel mai probabil pentru că nu a reușit să coaguleze în jurul său suficiente resurse și voturi pentru a câștiga. Nici sprijinul oferit, din afara partidului, de deputatul Victor Ponta, coleg de circumscripție, nu a fost suficient, în ciuda promisiunilor acestuia. Nu în ultumul rând, prin noul statut, PSD își va schimba orientarea de stânga către una mai miderată – de centru-stânga, dispărând sintagma de partid progresist.

Data alesaă de PSD pentru Congres a stârnit hazul inclusiv între social-democrați, făcându-se paralela cu ”Revoluția bolșevică” .

Data de 7 noiembrie a rămas în istorie drept Revoluția din Octombrie sau Revoluția bolșevică, care a avut loc în din 25 octombrie 1917, pe stil vechi, / 7 noiembrie pe stil nou. Este data la care a avut loc lovitura de stat prin care bolșevicii au preluat puterea cu forța de la guvernul lui Kerenski, și care a inaugurat a doua fază a Revoluției Ruse din 1917.