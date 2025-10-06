PSD vrea reforma administrației locale la pachet cu cea a administrației centrale

Social-democrații atenționează că OUG 52/2025, dată pe repede înainte, blochează toată administrația locală

176576 – 06102025 – Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după ședința Biroului Permanent Național al partidului, că Pachetul 3 de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar ar trebui să cuprindă atât o reformă a administrației publice locale, cât și una a administrației centrale. Nu se poate una fără alta, susțin social-democraţii, care nu mai sunt de acord ca Guvernul să vină și cu alte măsuri după adoptarea acestui așa-zis pachet. PSD dorește adoptarea unor măsuri pentru redresarea economică a țării.

Mai mult, social-democrații doresc corectarea urgentă a OUG 52/2025, adoptată în prima zi a lunii octombrie, considerând că aceasta a trecut pe repede înainte, fără să țină cont de realități și că va duce la numeroase blocaje în administrația publică locală.

”PSD nu va juca niciodată la impuse, ci va lua deciziile în interiorul partidului tot timpul, în concordanţă cu cerinţele oamenilor, nu de ce spune cineva, că-i de la USR, de la PNL, de la Guvern”, a spus Grindeanu, într-o conferință de presă.

De asemenea, el a spus că în Pachetul 3 trebuie să se regăsească și măsuri de justiție socială: ”Obligatoriu, dacă vorbim de administraţie locală, trebuie să vorbim şi de administraţie centrală şi aici vorbim de reducerea cheltuielilor. (..) Asta trebuie să ne ghideze. Că unii vor alege într-o formă sau în alta, e treaba lor, la nivel local”.

Despre alegerile locale parțiale pentru București, PSD nu și-a schimbat poziția, nediscutând astăzi despre organizarea lor, în ciuda presiunilor USR, care ar dori ca scrutinul să aibă loc la sfârșitul lunii noiembrie 2025.

PSD spune că dorește ori un candidat comun al coaliției de guvernare ori ca fiecare formațiune să aibă propriul candidat. Altfel, dacvă apar alianțe în interiorul coaliției, PSD s-ar simți marginalizat și ar considera că nu este nevoie de el în echipă.

despre data congresului PSD, Grindeanu a precizat că acesta trebuie să aibă loc până cel târziu de sărbători.

Lia Olguța Vasilescu, prim-vicepreședinte PSD, primar al Craiovei și președinte al Asocieției Municipiilor din România, a detaliat propunerile cu care PSD va merge la ședința de marți a coaliției de guvernare, dar a criticat, cu detalii, OUG 52/2025.

Astfel, PSD va susține reducerea cu maxim 20% a numărului de posturi efectiv ocupate în administrația publică locală și cu 10% a posturilor din administrația centrală, dar a precizat că preferă ca fiecare ordonator de credite să decidă metoda de reducere a cheltuielilor: ori disponibilizare, ori reducerea salariilor.

Vasilescu a subliniat că este foarte bine că până acum nu s-au făcut disponibilizări, întrucât s-a descoperit că, în mod real, în administrația locală numărul angajaților este mai mic decât cel anunțat inițial.

„S-a pornit de la premise greşite, de la cifre greşite. Se ştia că sunt 330.000 de oameni în administraţia publică locală, s-a dovedit că sunt 125.000. (…) La ora actuală, în legislaţie sunt stabilite nişte praguri care, din punctul nostru de vedere, nu sunt cele mai fericit alese. Am dat exemplu de fiecare dată o primărie care are 200.000 de locuitori versus una cu aproape 400.000 de locuitori. Conform legii, trebuie să aibă acelaşi număr de funcţionari publici”, a explicat Vasilescu.

Așa se explică și pragul de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate, propus de PSD.