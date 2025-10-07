Raed Arafat: Sub Cod Roșu te deplasezi doar dacă este ceva esential

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat marți în direct la TVR INFO că sub atenționare Cod Roșu de ploi este bine ca populația să evite deplasările.

„Deplasările care nu sunt esențiale se recomandă să fie evitate. Nu pe stradă sub Cod roșu, există riscul să ai obiecte care și din cauza vântului cad. Deci e clar, pe Cod roșu te deplasezi numai dacă este ceva esențial”, a atras atenția șeful DSU.

„Decizia de închidere a școlilor este o decizie luată de Comitetele pentru Situații de Urgență. Deci fiecare comitet județean ia decizia în funcție de vum vede situația la ei în județ. Prefecții au convocat Comitetele, este o decizie luată local, nu este la nivel național„, a mai precizat Raed Arafat.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis o serie de reguli de siguranță pentru populație:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora. De asemenea, în astfel de momente cu precipitații intense, inclusiv animalele sunt expuse la riscuri majore.

Pentru a proteja viața necuvântătoarelor, este esențial să respectăm următoarele măsuri:

Eliberarea câinilor din lanțuri sau padocuri, pentru a le oferi o șansă de salvare;

Identificarea, în prealabil, a zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate și adăpostite temporar, în siguranță;

Pregătirea unui kit de urgență pentru animalele de companie, care să conțină hrană, apă, medicamente și acte de identificare;

În cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberați animalele! Este singura lor șansă la viață!

Reamintim că orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.

Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.