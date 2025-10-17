Recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni, discutată de miniștrii Justiției din România și Turcia

Recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni, discutată de miniștrii Justiției din România și...

176694 – 17102025 – Ministrul Justiției, Radu Marinescu, și omologul turc, Yılmaz Tunç, au discutat la București despre consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul justiției, fiind abordate teme precum cooperarea judiciară internațională în materie penală și recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni.

Ministrul Marinescu a evidențiat că, într-un context internațional în care granițele naționale sunt adesea depășite de natura transfrontalieră a fenomenului infracțional, cooperarea dintre România și Turcia în domeniul justiției devine nu doar necesară, ci și esențială. Cele două țări împărtășesc o responsabilitate comună în combaterea terorismului, a crimei organizate, a traficului de ființe umane și a corupției, domenii în care colaborarea a fost constantă și productivă.

De asemenea, a subliniat necesitatea adaptării mecanismelor de cooperare la noile forme de criminalitate, precum criminalitatea cibernetică, atacurile asupra infrastructurilor critice, fraudele digitale și utilizarea tehnologiei în scopuri infracționale. Aceste provocări, a arătat oficialul român, necesită un răspuns colectiv, rapid și adaptat, care să includă schimbul de informații în timp real, formarea profesională specializată a personalului din instituțiile judiciare și alinierea standardelor legislative și procedurale.

Un subiect important al discuțiilor a fost dedicat cooperării judiciare internaționale în materie penală, domeniu în care colaborarea foarte bună dintre România și Republica Turcia se desfășoară în baza instrumentelor bilaterale și a tratatelor multilaterale la care ambele state sunt părți.

De asemenea, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat relația foarte bună de colaborare cu Ambasada Republicii Turcia la București, exprimând aprecierea pentru sprijinul acordat și pentru implicarea activă în soluționarea promptă a cererilor de cooperare judiciară.

Discuțiile au vizat și colaborarea dintre România și Republica Turcia în domeniul identificării și recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, cooperare realizată prin intermediul Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN).