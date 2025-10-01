Regiunea București-Ilfov rămâne magnet pentru investitorii străini

176528 – 01102025 – Fluxul net de investiții străine directe (ISD) în România a înregistrat în 2024 valoarea de 5,6 miliarde de euro, în scădere cu 17% față de 2023. Principalele sectoare economice în care s-a investit sunt intermedieri financiare și asigurări, industrie și comerț.

Soldul ISD a atins 125 de miliarde de euro la finalul anului 2024. Din total, 37,1% au fost investiți în industrie, cu precădere în industria prelucrătoare, 17,3% în construcții și tranzacții imobiliare și 17,2% în comerț. Din perspectiva distribuției geografice, regiunea București-Ilfov continuă să atragă cele mai multe investiții străine, ponderea sa în total majorându-se de la 63,8% în 2023 la 65,4% la finalul anului 2024. Prin raportare la țările partenere, investițiile din Germania continuă să domine clasamentul investitorilor finali, ponderea lor crescând ușor până la 14,9%ă din soldul ISD, în timp ce Țările de Jos rămân principala țară de rezidență a investitorului care deține în mod direct participațiile („țara imediată“) , cu 20,2% sută din totalul indicatorului.

Veniturile nete obținute de nerezidenți au fost 10 miliarde de euro, în scădere cu 8,1% față de anul precedent, susținute în principal de profiturile nete care le revin investitorilor străini din totalul profiturilor întreprinderilor cu investiție străină directă. Din aceste profituri, 31,8% au fost reinvestite în România, în timp ce diferența (6,6 miliarde de euro) a fost distribuită sub formă de dividende. Veniturile obținute de nerezidenți din investițiile directe în România, care se regăsesc în componenta venituri primare din contul curent al balanței de plăți, au fost de 1,9 ori mai mari față de fluxul net de ISD aferent anului 2024. Scăderea fluxului ISD a condus la diminuarea ponderii acestuia în sursele de finanțare a contului curent, România fiind nevoită să identifice alte surse, cu impact asupra datoriei externe.

Cifra de afaceri a întreprinderilor ISD s-a menținut relativ constantă comparativ cu 2023, în condițiile scăderii numărului mediu de salariați cu 2%.

Exporturile de bunuri ale întreprinderilor ISD au continuat tendința pozitivă postpandemie și au înregistrat o creștere de 1,8% față de 2023, ajungând la 65 de miliarde de euro, în timp ce importurile s-au majorat cu 5,2%, până la valoarea de 82 de miliarde de euro.

Aceste evoluții au determinat creșterea deficitului din comerțul cu bunuri, de la 14 miliarde de euro în anul anterior la 17 miliarde de euro. În domeniul comerțului cu servicii, atât exporturile cât și importurile au consemnat un avans de 7%, totalizând 24 miliarde de euro, respectiv 12 miliarde de euro, conducând la un excedent al comerțului internațional cu servicii de 12 miliarde de euro.

În 2024, fluxul net de investiții directe în străinătate (IDS) ale rezidenților din România a totalizat 861 milioane euro, o creștere de peste două ori față de anul anterior, în timp ce soldul IDS la sfârșitul anului a atins nivelul de 7 miliarde de euro (+18,2% în raport cu anul precedent).

Țările de Jos, Cipru și Republica Moldova au rămas principalele țări de destinație imediată ale acestor investiții.

În ceea ce privește țara de destinație finală a investițiilor, peste jumătate din soldul IDS a fost reinvestit în România prin intermediul unor țări intermediare, investitorii rezidenți repatriind sub forma ISD 4 miliarde de euro din soldul investițiilor în străinătate. – sursa BNR