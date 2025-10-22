Reprezentarea României la cea de-a 151-a Adunare a Uniunii Interparlamentare (IPU)

176736 – 22102025 – În perioada 20–23 octombrie 2025, deputatul Andrei-Florin Gheorghiu participă, în calitate de membru al Delegației Parlamentului României, la cea de-a 151-a Adunare a Uniunii Interparlamentare (IPU), desfășurată la Geneva. Participă reprezentanți din peste 180 de parlamente naționale, care au pe agendă teme globale de la respectarea normelor umanitare în situații de criză până la consolidarea democrației și promovarea dezvoltării durabile.

În cadrul sesiunii plenare dedicate „Arms control policy and non-proliferation: Preventing the next arms race”, parlamentarul român a reafirmat angajamentul ferm al României pentru pace, securitate și stabilitate internațională.

Totodată, Andrei-Florin Gheorghiu a evidențiat importanța Tratatului de Neproliferare Nucleară (NPT), pilon esențial al arhitecturii globale de neproliferare și dezarmare, îndemnând toate statele să respecte și să implementeze angajamentele asumate în acest domeniu.

Într-un context internațional marcat de tensiuni și provocări, România, împreună cu aliații săi din NATO, își reafirmă sprijinul pentru consolidarea securității euroatlantice și apărarea valorilor ordinii internaționale bazate pe reguli, în spiritul păcii, dialogului și respectului pentru dreptul internațional.