Republica Socialistă Vietnam – fenomene meteo extreme

176559 – 05102025 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Socialistă Vietnam asupra faptului că, potrivit Centrului național pentru prognoză hidrometeorologică vietnamez, în perioada 6 – 8 octombrie 2025, partea de nord și centrală a țării, inclusiv capitala Hanoi, vor fi afectate de fenomene meteo extreme, cauzate de furtuna tropicală Matmo – rafale de vânt, inundații și posibile alunecări de teren. În context, sunt preconizate perturbări ale traficului aerian.

Cetățenii români sunt sfătuiți să manifeste precauție în zonele afectate, să evite deplasările care nu sunt strict necesare, iar, în cazul în care primesc alerte telefonice cu privire la alunecări de teren sau inundații în zona în care se află, să urmeze instrucțiunile autorităților locale și să monitorizeze îndeaproape mass-media locală.

MAE recomandă cetățenilor români aflați în Republica Socialistă Vietnam să consulte pagina de internet a Centrului național de prognoză hidrometeorologică (https://nchmf.gov.vn/Kttv/vi-VN/1/index.html) și www.windy.com, care conțin informații oficiale și actualizate despre traseul parcurs de furtună.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon dedicat urgențelor consulare al Ambasadei României la Hanoi (+84 328 50 97 00).

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro/ (Sfaturi, alerte de călătorie) și https://hanoi.mae.ro/.