Restructurările, transparente și nu prea

176795 – 29102025 – Deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru al Comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, atrage atenția că reprezentanții ASF, ANRE și ANCOM au venit în fața Parlamentului doar pentru a bifa o formalitate, evitând răspunsurile esențiale privind criteriile de performanță, acordarea primelor și modul real de aplicare a reducerilor de personal și de cheltuieli prevăzute de lege.

„Am asistat la o demonstrație de evitare a răspunderii publice. Șefii celor trei instituții au eludat răspunsurile importante despre cum se aplică, în fapt, legea reducerii posturilor și a salariilor. În loc de date concrete, am primit declarații vagi despre intenții și planuri viitoare. Așa nu se face reformă în instituțiile statului”, a declarat deputatul Drăgoescu.

Reprezentanții ASF, ANRE și ANCOM nu au prezentat organigramele comparative sau grilele de salarizare care să arate dacă se respectă reducerea de 10% a posturilor de specialitate și de 30% a celor din structurile suport, așa cum impune Legea nr. 145/2025.

„Publicul are dreptul să știe dacă aceste autorități reduc cu adevărat cheltuielile și posturile sau doar mută oamenii dintr-o direcție în alta. Lipsa de transparență ascunde, de fapt, menținerea privilegiilor pentru apropiați și sinecuriști. Nu putem vorbi despre reformă reală cât timp conducătorii instituțiilor se feresc să spună clar câți angajați pleacă, câți rămân și de ce”, a adăugat Drăgoescu.

Deputatul USR subliniază că evitarea întrebărilor legate de acordarea primelor de zeci de milioane de lei și neclaritatea criteriilor de selecție pentru personalul care va părăsi instituțiile reprezintă semne clare ale unei „reforme doar pe hârtie”.

„Transparența nu e opțională. Nu poți pretinde că reformezi o instituție publică, dar ascunzi informațiile despre bani publici și despre cum îți alegi oamenii. Fără răspunsuri reale, aceste audieri au fost doar o formalitate, menită să dea impresia că legea e respectată. În realitate, vedem o nouă tentativă de a proteja sinecurile politice”, a conchis Cezar Drăgoescu.

Totuși, potrivit Europa Liberă, cele 3 autorități au trimis la Parlament propunerile de reducere a numărului de posturi și a salariilor, conform legii adoptate recent de guvernul Bolojan, prin asumarea răspunderii și au prezentat și unele date privind restructurările și veniturile. Au vorbit însă despre reducerea posturilor, nu efectiv despre disponibilizări de personal, după modelul administrației publice.

Raportul ANRE propune o scădere a numărului total de posturi de la 349 la 289, echivalentul a 60 de poziții eliminate.

Planul ASF planul vizează o reducere a posturilor totale de la 544 la 464, adică 80 de poziții, până la 1 ianuarie 2026, iar ANCOM propune eliminarea a 160 de posturi din cele 736 existente (excluzând demnitarii și cabinetele lor).

În linii mari, cele trei planuri de restructurare respectă formal prevederile legii privind reducerile de posturi și salarii, dar nu conțin analize bugetare complete privind impactul restructurării, organigrame finale detaliate sau calendare precise de implementare ori măsuri de reținere a experților.