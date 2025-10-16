Rețea de instruire la distanță pentru 13 țări din NATO

176685 – 16102025 – Miercuri (15 octombrie), 13 Aliați (Canada, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Turcia și Regatul Unit) au convenit să inițieze dezvoltarea unei capacități multinaționale de antrenament simulat.

Proiectul de înaltă vizibilitate pentru instruire sintetică distribuită (HVP) își propune să răspundă cererii tot mai mari de instruire militară multinațională într-un mod rentabil. Proiectul va valorifica capacitățile naționale existente de formare simulată pentru a crea o rețea sigură de instruire virtuală avansată și imersivă în scopuri multinaționale.

Odată disponibilă, capacitatea va face formarea multinațională în mai multe domenii mai accesibilă și mai puțin costisitoare și va reduce semnificativ timpul de planificare și execuție a exercițiilor.

La ceremonia de semnare desfășurată la sediul NATO în marja reuniunii miniștrilor apărării din NATO, secretarul general adjunct Radmila Shekerinska a menționat că „proiectul ne va pregăti trupele pentru mediul dinamic și periculos în care ne aflăm” și că „va ajuta să ne asigurăm că avem forțele și pregătirea de luptă necesare pentru a apăra Alianța”.

Inițiative multinaționale, cum ar fi Instruirea sintetică distribuită ajută, de asemenea, la maximizarea utilizării capabilităților disponibile în întreaga Alianță și nu numai. Proiectul este deschis participării partenerilor din Indo-Pacific ai NATO.

Aliații participanți și țările partenere vor lucra împreună cu Agenția NATO de Sprijin și Achiziții (NSPA) la implementarea proiectului, inclusiv crearea unei piețe care să corespundă nevoilor și oportunităților de formare ale națiunilor.