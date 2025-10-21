Reuniunea Alianței Nucleare în marja Consiliului Energiei

176723 – 21102025 – Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Ungaria, Italia, Țările de Jos, România, Slovenia, Slovacia, Suedia, Polonia și Grecia în calitate de observator

Miniștrii și reprezentanții de rang înalt ai Alianței Nucleare s-au reunit la Luxemburg la 20 octombrie 2025, în marja Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie (Energie). Reuniunea a oferit o ocazie importantă de a continua schimbul structurat de opinii privind soluțiile de finanțare pentru proiectele nucleare și de a aborda provocările transversale cu care se confruntă sectorul, în sprijinul obiectivelor comune ale Europei în materie de neutralitate climatică, competitivitate și securitate a aprovizionării.

Miniștrii și reprezentanții la nivel înalt au dezbătut evoluțiile recente din peisajul energetic al UE, inclusiv Programul nuclear ilustrativ revizuit (PINC), cea de-a doua Adunare generală a Alianței industriale europene pentru SMR, progresele înregistrate în cadrul Proiectelor importante de interes european comun (IPCEI) privind tehnologiile nucleare inovatoare, primul forum al părților interesate din cadrul Inițiativei europene privind valea radioizotopilor (ERVI) precum și prezentarea propunerilor legislative ale Comisiei Europene pentru noul cadru financiar multianual, inclusiv cele referitoare la Euratom.

În ceea ce privește propunerea de revizuire a PINC, aceștia au recunoscut schimbarea semnificativă de paradigmă reprezentată de textul care recunoaște în sfârșit pe deplin rolul energiei nucleare în furnizarea de energie electrică cu emisii reduse de carbon și în îmbunătățirea integrării sistemului. În plus, întrucât proiectul PINC a evidențiat nevoile și oportunitățile clare pentru industria nucleară din UE, Comisia Europeană este invitată, pe baza concluziilor, să identifice acțiuni concrete și pași următori pentru dezvoltarea energiei nucleare în cadrul următoarelor propuneri ale Comisiei Europene, în vederea sprijinirii energiei nucleare. De asemenea, au salutat viitoarele inițiative ale Comisiei Europene, precum Strategia SMR și Strategia de investiții în energie curată, ambele fiind de așteptat să ofere o strategie ambițioasă, precum și claritate și previzibilitate pentru sectorul nuclear.

Reuniunea a fost prezidată de secretarul de stat român, Cristian-Silviu Bușoi, și a beneficiat de participarea Dittei Juul Jørgensen, director general al DG ENER, Comisia Europeană. În cadrul reuniunii, ministrul estonian al energiei și mediului, Andres Sutt, a comunicat decizia Estoniei de a adera la Alianța nucleară ca membru cu drepturi depline. Grecia a participat la reuniune în calitate de observator pentru prima dată.

Investiții și finanțare pentru sectorul nuclear

Comisia Europeană a furnizat mai multe răspunsuri la solicitările formulate în scrisoarea din luna iunie a Alianței nucleare cu privire la soluții de finanțare pentru proiecte nucleare, subliniind cooperarea pozitivă în curs cu Alianța nucleară în ceea ce privește obiectivul comun de consolidare a poziției de lider a UE în domeniul energiei curate, accesibile și sigure.

În schimb, miniștrii și reprezentanții la nivel înalt au subliniat că asigurarea finanțării rămâne o prioritate cheie pentru proiectele nucleare. Aceștia au solicitat măsuri concrete pentru îmbunătățirea accesului la instrumentele de finanțare relevante ale UE și private pentru proiectele nucleare, fără a aduce atingere discuțiilor în curs privind MFF . De asemenea, aceștia au subliniat rolul Comisiei Europene de a contribui, acolo unde este posibil, la accelerarea procedurilor de notificare a ajutoarelor de stat pentru sectorul nuclear.

În special, miniștrii și reprezentanții la nivel înalt au subliniat necesitatea unei mai bune coordonări între diferitele instrumente ale UE și a unei mai mari implicări a Băncii Europene de Investiții în sprijinul proiectelor nucleare, printre alte elemente care au găsit, de asemenea, un numitor comun cu Comisia Europeană. În plus, miniștrii și reprezentanții la nivel înalt au reiterat recomandarea formulată de grupul de finanțare cu privire la solicitarea adresată Comisiei Europene de revizuire a actului delegat complementar (CDA) privind taxonomia UE, cu scopul final de a mobiliza capitalul privat în direcția activităților nucleare durabile, prin considerarea energiei nucleare ca o activitate pe deplin durabilă, prin alinierea criteriilor tehnice la realitate și la planurile efective de implementare a proiectelor în domeniu, precum și prin includerea activităților din ciclul combustibilului nuclear, în amonte și în aval, în domeniul de aplicare al CDA.

Neutralitatea tehnologică

Discuția s-a concentrat, de asemenea, pe asigurarea faptului că viitoarele inițiative ale UE respectă principiul neutralității tehnologice. Participanții au subliniat că energia nucleară, alături de energiile regenerabile și de alte soluții cu emisii reduse de carbon, inclusiv combustibilii regenerabili și cu emisii reduse de carbon, este indispensabilă pentru atingerea obiectivelor UE în materie de neutralitate climatică. Ei au luat act de interesul și sprijinul global pentru dezvoltarea nucleară civilă ca un stimulent pentru mobilizarea eforturilor UE în sectorul nuclear, menținând dinamica generală pozitivă pentru dezvoltarea energiei nucleare.

Aceștia au salutat angajamentul Comisiei Europene față de neutralitatea tehnologică pentru a facilita investițiile în sectorul nuclear civil și au solicitat ca acest lucru să se reflecte în mod clar în dosarele viitoare. Dincolo de cadrul de politică, miniștrii au schimbat, de asemenea, opinii cu privire la provocările structurale cu care se confruntă sectorul, cum ar fi consolidarea lanțului de aprovizionare și a ciclului combustibilului nuclear, precum și necesitatea urgentă de a dezvolta competențe și formare pentru a sprijini o nouă generație de lucrători din sectorul nuclear în UE.