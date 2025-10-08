România a semnat un acord de cooperare cu OCCAR

176603 – 08102025 – Viceprim-ministrul și ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit miercuri, 8 octombrie, cu Joachim Sucker, directorul Organizației pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR).

Cu această ocazie, a fost semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României și OCCAR, un pas important pentru consolidarea participării României la programele europene din domeniul apărării.

Acordul permite industriei de apărare românești să participe direct la programele OCCAR privind dezvoltarea, achiziția și întreținerea echipamentelor militare moderne, contribuind astfel la modernizarea forțelor armate. Prin acest parteneriat, România va beneficia de proceduri mai eficiente, transparente și mai puțin costisitoare pentru achizițiile de apărare.

„Semnarea acestui acord este un pas major pentru modernizarea armatei, pentru integrarea mai profundă în sistemul european de apărare și pentru sprijinirea industriei naționale de profil. Ne oferă acces la cele mai noi tehnologii și consolidează cooperarea cu partenerii europeni”, a declarat ministrul Ionuț Moșteanu.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au analizat și noi oportunități de colaborare între Ministerul Apărării Naționale și OCCAR, ministrul Moșteanu subliniind dorința României de a se implica activ în inițiative internaționale care promovează dezvoltarea și securitatea durabilă.