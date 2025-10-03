România are nevoie urgent de rezerviști

176551 – 03102025 – Guvernul a aprobat în ședința din 2 octombrie 2025, un proiect de lege care creează cadrul pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de către cetățenii care doresc să aibă o pregătire militară. Se introducerea conceptul de „soldat/gradat voluntar în termen”.

Principalele elemente definitorii pentru noul concept este o nouă formă de îndeplinire pe bază de voluntariat a serviciului militar activ pe timp de pace, se adresează tuturor cetățenilor români, bărbați şi femei, cu domiciliul stabil în România, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, care nu au îndeplinit alte forme ale serviciului militar și constă în participarea la un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la 4 luni.

În perioada pregătirii, participanții beneficiază gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de o soldă lunară aferentă funcției de soldat. La finalizarea programului de bază, participanții primesc o indemnizație de 3 câștiguri salariale medii brute (aprox. 9.000 lei x 3 luni = 27.000 lei) și sunt luați în evidență de centrele militare, fiind introduși în rezerva operațională.

Noua formă de pregătire nu va înlocui serviciul militar în calitate de rezervist voluntar, ci o completează.

În categoria rezerviști se introduc și cetățenii români care au avut calitatea de polițist sau polițist de penitenciare.

Apare termenul de „recrut”, pentru a defini cetățenii care au parcurs procesul de recrutare pentru îndeplinirea serviciului militar, în calitate de militar în termen și au fost declarați apți pentru serviciul militar.

Această diversificare a opțiunilor de serviciu militar voluntar este esențială pentru a construi o rezervă de mobilizare mai robustă și mai adaptabilă la nevoile de securitate actuale și viitoare.

Proiectul va fi transmis Parlamentului, cu solicitarea de a fi dezbătut și aprobat în procedură de urgență.

Anual, peste 100.000 de persoane intră în categoria rezerviștilor care depășesc pragul de 55 de ani, moment în care nu mai sunt activi în scopuri de apărare.

„Rezerva operațională este îmbătrânită, nu se mai face armată obligatorie în România de la 1 ianuarie 2007. Și în fiecare an pierdem din această rezervă, vă dau numai câteva cifre. În acest an vor trece în retragere peste 120.000 de gradați soldați, la anul încă 118.000, în 2027 încă 111.000, deci, vorbim de aproximativ 350.000 de soldați gradați care trec din rezervă în retragere. Și e nevoie să întinerim această rezervă a Armatei Române”, a precizat la EuropaFM ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Chiar dacă nu se încadrează în cerințele proiectului de lege, conform vârstei (52 de ani), ministrul Apărării ar trebui să facă parte din categoria rezerviștilor, în 2007, când a fost eliminat stagiul militar obligatoriu, ministrul putea fi rectutat.

Facem această precizare întrucât ministrul Ionuț Moșteanu nu a răspuns niciodată la întrebarea ”dacă a făcut armata”.