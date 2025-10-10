România și Regatul Țărilor de Jos își coordonează eforturile în cadrul Uniunii Europene și NATO

176625 – 10102025 – Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a primit joi, 9 octombrie, la sediul MApN, vizita ambasadorului Regatului Țărilor de Jos la București, E.S. Willemijn van Haaften.

Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, cu accent pe dezvoltarea de parteneriate industriale, situația de securitate la Marea Neagră și inițiativa privind crearea „Drone Wall”, proiect menit să contribuie la creșterea capacităților de supraveghere și apărare pe Flancul Estic.

În contextul actual de securitate, cei doi oficiali au reconfirmat sprijinul ferm pentru Ucraina în fața agresiunii ilegale a Federației Ruse. Astfel, au fost menționate angajamentul comun în vederea consolidării rezilienței regionale și menținerii stabilității pe Flancul Estic al NATO, precum și contribuția la Coaliția de Capabilități Aeriene, prin Centrul European de Instruire F-16 din țara noastră.

„Haga este unul dintre cei mai importanți parteneri și aliați ai României, cu contribuții esențiale la securitatea regională și la postura aliată de descurajare şi apărare la Marea Neagră”, a spus ministrul apărării naționale.

Cei doi oficiali au discutat și despre prioritățile agendei viitoarei reuniuni a miniștrilor apărării din țările membre ale NATO, care va avea loc săptămâna viitoare, la Bruxelles, cu accent pe operaționalizarea deplină a deciziilor aliate adoptate la Summitul de la Haga.

Din perspectiva apărării la nivelul UE, ministrul Moșteanu și ambasadorul van Haaften au reafirmat necesitatea aprofundării cooperării și angajamentului comun în consolidarea profilului european de apărare. De asemenea, au discutat despre maximizarea valorificării oportunității oferite de instrumentul financiar SAFE, în special pentru industria de apărare, cu beneficii pentru consolidarea capacităților statelor europene şi dezvoltării acestui domeniu de activitate.