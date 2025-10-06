România urmează să preia, de la 1 ianuarie 2026, Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei Central Europene

România urmează să preia, de la 1 ianuarie 2026, Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei...

În cadrul reuniunii ministeriale informale a Inițiativei Central Europene (ICE) de la New York, din marja Adunării Generale a ONU, ministrul român al afacerilor externe Oana Țoiu a confirmat disponibilitatea României de a prelua Președinția-în-Exercițiu a ICE începând cu 1 ianuarie 2026, conform principiului rotației care reglementează ordinea președințiilor.

Acest demers reconfirmă interesul prioritar acordat de România cooperării regionale, relațiilor de bună vecinătate și procesului de aderare europeană a statelor candidate, atât a celor din vecinătatea estică, Republica Moldova și Ucraina, cât și a partenerilor din Balcanii de Vest.

Pe durata mandatului, România își propune să contribuie prioritar la accelerarea procesului de integrare europeană a candidaților, la dinamizarea cooperării regionale cu accent pe conectivitate – energetică, de transport și digitală – intensificarea dialogului politic între participanți și a cooperării în plan economic. De asemenea, România va acționa pentru îmbunătățirea rezilienței regiunii în contextul geopolitic actual, marcat inclusiv de intensificarea amenințărilor și atacurilor hibride.

România îi va succeda Serbiei și va exercita acest mandat până la 31 decembrie 2026.

ICE este un format de cooperare regională, care reunește 9 state membre UE – Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria – şi 7 state care nu fac parte din UE – Albania, Bosnia şi Herţegovina, R. Macedonia de Nord, R. Moldova, Muntenegru, Serbia și Ucraina. Funcționarea structurii este sprijinită de un secretariat cu sediul la Trieste (Italia) și este condus de un secretar general.

Obiectivele strategice ale ICE sunt: facilitarea creării unei Europe unite, prin constituirea unui spațiu de convergență a valorilor fundamentale cât mai extins la nivelul continentului; axarea cooperării pe transferul de expertiză și întărirea capacităţilor statelor membre mai puţin dezvoltate.

România a exercitat o singură dată Preşedinţia ICE, în 2009, an în care ICE a aniversat 20 de ani de existenţă.