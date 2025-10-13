Românii vor ca MApN să fie condus de un profesionist, vor să ne înarmăm, dar nu se tem de ruși

Românii vor ca MApN să fie condus de un profesionist, vor să...

176646 – 13102025 – Un sondaj realizat la începutul lunii octombrie 2025 de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde arată neîncrederea respondenților în capacitatea Armatei Române de a face față unui eventual atac al Rusiei, dar și lipsa apetitului pentru a ajuta militar Republica Moldova într-un astfel de scenariu.

Potrivit cercetării telefonice, aproape jumătate dintre români se opun reintroducerii stagiului militar obligatoriu și pun la îndoială capacitatea armatei de a face față unui atac.

În schimb, 43% dintre cei intervievați consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu ar fi o idee bună.

Sondajul mai arată că 49% dintre români consideră că armata română nu are capacitatea de a rezista 48 de ore în cazul unui atac, așa cum se specifică în regulamentul NATO, iar peste jumătate dintre participanții la sondaj nu ar fi de acord cu trimiterea de trupe în Republica Moldova, în situația în care Federația Rusă ar ataca acest stat.

Aproape 58% dintre români sunt de acord cu solicitarea NATO ca statele membre, inclusiv România, să crească bugetele pentru apărare, 30% se opun, iar 12% nu au răspuns.

În fața incidentelor tot mai dese cu drone rusești în spațiul aerian românesc, 44% dintre respondenți cred că ar trebui „cu siguranță” doborâte, iar alți 41% susțin o decizie „în funcție de situație”. 10% dintre respondenți se opun unei reacții militare.

Doar 4% dintre români consideră că pericolul unui atac rusesc asupra României este „foarte mare”, în timp ce 29% îl evaluează ca „mare”. Majoritatea – 58% – apreciază că riscul este „mic” sau „foarte mic”.

La capitolul încrederii în Guvern, cifrele arată o lipsă de încredere: 58% dintre respondenți consideră că Executivul gestionează prost sectorul apărării, doar 22% oferind un calificativ pozitiv. Restul de 20% nu au răspuns.

În eventualitatea unui atac rusesc asupra Republicii Moldova, 28% dintre români cred că România ar trebui să trimită trupe pentru apărarea acestei țări, în timp ce 55% se opun categoric. 17% sunt indeciși.

Pe fondul tensiunilor regionale, 75% dintre români cred că Ministerul Apărării Naționale ar trebui condus de un ofițer superior în retragere, cu experiență profesională recunoscută. Doar 11% preferă un civil, iar 14% nu au o opinie.

Sondajul, cu o eraoare de +/- 3,4%, a fost realizat telefonic în perioada 6-10 octombrie pe un eșantion de 920 de persoane adulte.