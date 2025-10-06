Se schimbă puterea și în Cehia

176568 – 06102025 – După Ungaria și Slovacia, Uniunea Europeană mai pierde un aliat în politicile sale ambițioase promovate în ultima vreme – Cehia. În urma alegerilor perlamentare, formațiunea condusă de omul de afaceri Andrej Babis – ANO – a câștigat cele mai multe voturi (35%) în viitorul Parlament, o premieră în istoria alegerilor din această țară.

Babis, catalogat drept populist, care a deținut funcția de prim -ministru în perioada 2017 – 2021, a început deja discuțiile pentru formarea unui noi coaliții și preluarea guvernării. El discută cu două partide mici, de dreapta, eurosceptice – Automobiliștii Anti-Green Deal și Partidul Anti-Imigranți pentru Libertatea și Democrația Direct (SPD).

O nouă nominalizare a lui Babis în fruntea Guvernului este la mâna președintelui Petr Pavel, care va face nominalizarea doar după constituirea majorității parlamentare care să acopere cel puțin 101 mandate. Dar și după acest moment, Guvernul va trebui să treac de votul Parlamentului.

Președintele Pavel a spus anterior că nu va numi miniștri care pledează pentru retragerea Cehiei din NATO sau UE.

Babis a pledat în campania electorală pentru reducerea ajutorului acordat Ucrainei.