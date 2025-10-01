Ședinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al MMAP, ca urmare a avertizărilor emise de ANM și INHGA

176534 – 01102025 – Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat astăzi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivelul MMAP. Ședința extraordinară, condusă de secretarul de stat Raul Pop, a fost organizată ca urmare a avertizărilor meteorologice și hidrologice de cod galben și portocaliu transmise de Administrația Națională de Meteorologie și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Începând de joi, 2 octombrie, și până sâmbătă, 4 octombrie, România va fi afectată de fenomene meteo severe. Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi maxime între 7 și 17 grade și minime care pot coborî până la zero grade în anumite zone si chiar în depresiuni. Vor fi ploi abundente, ce pot ajunge la 70 – 90 de litri pe metru pătrat în special în sudul țării, iar în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vîlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, se vor înregistra ninsori viscolite cu depunerea unui strat consistent de zăpadă, de până la 30 – 40 de centimetri la altitudini de peste 1500 m. În 8 județe din sud-estul țării, inclusiv București, vântul va sufla puternic, cu rafale de până la 70-85 km/h. Pentru Capitală și județul Ilfov, ANM a emis prognoze speciale: joi, între orele 10:00 și 20:00, este cod galben de vânt, iar de joi seara până vineri dimineața, va fi cod portocaliu cu intensificări puternice ale vântului.

Specialiștii hidrologi avertizează că în perioada 2 octombrie, ora 16:00 – 4 octombrie, ora 24:00 se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate. Codul galben vizează râuri din bazinele hidrografice: Mureș, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, afluenţii mici ai Dunării din zona de sud-vest, Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, precum și răurile din Dobrogea. De asemenea, în intervalul 3 octombrie, ora 06:00 – 4 octombrie, ora 12:00, mai multe cursuri de apă din Oltenia și sudul țării se vor afla sub avertizare hidrologică de cod portocaliu, cu risc de viituri majore și posibile depășiri ale cotelor de apărare.

„Fenomenele prognozate de meteorologi și hidrologi impun vigilență maximă și reacție rapidă. Fac un apel direct către primari să acorde o atenție deosebită în aceste zile, să asigure permanența în cadrul comitetelor locale pentru situații de urgență și să fie pregătiți pentru intervenții. Totodată, solicit deținătorilor amenajărilor hidrotehnice din bazinele vizate de avertizări să acorde atenţie maximă exploatării lucrărilor administrate conform regulamentelor de exploatare pentru perioadele de ape mari, pentru a gestiona în siguranţă posibilele viituri şi a proteja populaţia din zonele adiacente. Aceleaşi solicitări le adresez şi deţinătorilor numeroaselor mici acumulări, care trebuie să respecte cu strictețe regulamentele de exploatare și să monitorizeze în permanență lucrările pe care le administrează, sub coordonarea unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale “Apele Române”. Respectarea acestor măsuri este esențială pentru protejarea comunităților, a bunurilor materiale şi a mediului”, a recomandat secretarul de stat Raul Pop.

Având în vedere că în zonele cu avertizări hidro-meteorologice se află şi unele depozite de deşeuri industriale sau menajere, se solicită deţinătorilor acestora să asigure toate condiţiile pentru preluarea şi evacuarea în siguranţă a apelor în exces provenind din precipitaţii, scurgeri pe cursurile de apă sau de pe versanţi, pentru menţinerea stării de siguranţă a depozitelor.

Convocarea CMSU are rolul de a asigura coordonarea măsurilor preventive și mobilizarea instituțiilor responsabile pentru protejarea populației și a bunurilor. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor face apel la autoritățile locale să urmărească permanent evoluția prognozelor și la cetățeni să manifeste prudență, să evite deplasările inutile și să respecte recomandările transmise oficial.