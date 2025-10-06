Ședinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al MMAP, ca urmare a avertizărilor emise de ANM și INHGA

Ședinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al MMAP, ca...

176574 – 06102025 – Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat astăzi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivelul MMAP.

Ședința extraordinară, condusă de secretarul de stat Raul Pop, a fost organizată ca urmare a atenționării și a avertizării meteorologice, dar și a avertizării hidrologice de cod galben, portocaliu și roșu transmise de Administrația Națională de Meteorologie și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

„Urmează trei zile în care trebuie să avem o atenție sporită, deoarece precipitațiile vor fi însemnate cantitativ și pot ajunge chiar la 110-120l/mp în sud-estul tării. ANM a emis cod roșu pentru județele Constanța, Ialomița si Calărași. De asemenea, la altitudini de peste 1700m vor fi ninsori viscolite. Solul este aprovizionat deja cu apă iar cantitațile mari pot conduce la probleme punctuale, fiind posibile depășiri ale cotelor de apărare. Echipele de la Apele Române trebuie să fie pregătite de intervenție. Trebuie să fim atenți și vigilenți, pregătiți de intervenție rapidă oriunde este nevoie”, a subliniat secretarul de stat Raul Pop.

Reamintim că Administrația Națională de Meteorogie a emis:

ATENTIONARE METEOROLOGICĂ de COD GALBEN pentru intervalul 6 octombrie (ora 21.00) – 7 octombrie (ora 21.00). Fenomenele vizate sunt ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului. În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula ..30 l/mp și izolat 40…50 l/mp. Îndeosebi pe parcursul zilei de marți (7 octombrie) în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

pentru intervalul 6 octombrie (ora 21.00) – 7 octombrie (ora 21.00). Fenomenele vizate sunt ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului. În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula ..30 l/mp și izolat 40…50 l/mp. Îndeosebi pe parcursul zilei de marți (7 octombrie) în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h. AVERTIZARE METEOROLOGICĂ: COD GALBEN pentru intervalul 7 octombrie (ora 21.00) – 8 octombrie (ora 23.00).Fenomenele vizate sunt ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m.

În centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

COD PORTOCALIU– ploi importante cantitativ- pentru intervalul 7 octombrie (ora 21.00) – 8 octombrie (ora 23.00). În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

COD ROȘU – ploi abundente – pentru interval 7 octombrie (ora 21:00) – 8 octombrie (ora 23:00). În județele Constanța, Călărași și Ialomița va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 110…120 l/mp.

Tot astăzi, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ de COD GALBEN, COD PORTOCALIU și COD ROȘU, pentru intervalul 06.10.2025 (ora 21:00) – 09.10.2025 (ora 12:00).

Fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut şi râurile din Dobrogea, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE.

COD GALBEN: În intervalul 06.10.2025 (ora 21:00) – 09.10.2025 (ora 12:00) pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău şi Brăila), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău, Prahova şi Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Siret (judeţele: Bacău, Vrancea şi Galaţi), Bârlad (judeţele: Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău,Vrancea şi Galaţi), Prut (judeţele: Vaslui şi Galaţi) şi râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

În intervalul 07.10.2025 (ora 18:00) – 09.10.2025 (ora 12:00), pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt (judeţele: Covasna, Braşov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov).

COD PORTOCALIU: În intervalul 07.10.2025 (ora 21:00) – 08.10.2025 (ora 24:00) pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău şi Brăila), Buzău (judeţele: Buzău, Prahova şi Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Siret (judeţul Galaţi), Prut (judeţul Galaţi) şi râurile din judeţul Tulcea.

COD ROȘU: În intervalul 07.10.2025 (ora 21:00) – 08.10.2025 (ora 24:00) pe râurile din judeţul Constanţa.

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.