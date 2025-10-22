Senatul a adoptat proiectul de lege privind scutirea de taxe de timbru la divorț și partaj

176733 – 22102025 – Senatul României a adoptat proiectul de lege prin care victimele violenței domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorț și partaj. Proiectul a fost votat cu 120 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o singură abținere. Proiectul completează articolul 29 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, prin includerea unei trimiteri la definiția victimelor prevăzută de Legea nr. 211/2004 privind protecția victimelor infracțiunilor. Impactul bugetar estimat minim.

Senatul este prima Cameră sesizată, iar proiectul, inițiat de senatorul Alina Gorghiu, președinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului în domeniul legislației privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice – „România fără violență domestică”, va fi transmis Camerei Deputaților, care este for decizional.

Modificarea legislativă elimină o barieră financiară care le împiedica pe multe victime să se desprindă de agresor și să își reconstruiască viața în siguranță. Pentru numeroase femei și bărbați aflați în situații de abuz, dependența materială față de agresor a fost motivul pentru care nu au putut face pasul spre libertate.