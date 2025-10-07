Senatul a votat ”majoratul online”. Să vedem cum se respectă

176580 – 07102025 – Senatul a votat, luni, favorabil, propunerea legislativă privind ”majoratul online”, potrivit căreia minorul, până la împlinirea vârstei de 16 ani, accesează servicii online şi creează conturi personale, în nume propriu, numai cu acordul parental verificabil.

E cea mai importantă prevedere a proiectului care a trecut de votul Senatului, deși era discutat de aproape 2 ani. Așa numitul – ”majorat în online” – ar putea să mai reducă din efectele mediului online asupra copiilor. Legea prevede şi amenzi pentru platformele de conținut, însă nu e clar cum va fi putea fi identificată vârsta copiilor. ANCOM cere un grup de lucru.

„Noi stabilim vârsta majoratului online – 16 ani. Dacă avem o vârstă a majoratului în offline, în viaţa de zi cu zi, când copilul ajuns major poate să cumpere o revistă cu un alt conţinut, când poate să intre într-un bar, când îşi ia permisul de conducere, atunci şi în viaţa online, acolo unde stăm o perioadă foarte mare de timp, avem nevoie de reglementări să stabilim foarte clar care este vârsta de la care copiii noştri înţeleg explicit conţinutul care îl primesc pe aceste reţele”, a explicat preşedintele Comisiei de apărare, Nicoleta Pauliuc.

Ea a precizat că pentru aplicarea legii majoratului online ANCOM va institui nişte norme.

„Avem un regulament european care vorbeşte despre conţinutul care ajunge la copiii noştri, care să nu fie dăunător, anumite filtre, dar responsabilitatea, mecanismele le vor stabili cei de la ANCOM. Dăm şi un termen de şase luni ca ei să facă normele şi să facă circuitul care ar trebui”, a adăugat Pauliuc.

Legea majoratului online, iniţiată de un grup de parlamentari PNL, PSD şi UDMR, are ca scop instituirea unor măsuri pentru protecţia minorilor împotriva conţinutului dăunător accesibil prin intermediul serviciilor online.