176623 – 10102025 – Capitala va găzdui, în weekendul 10–12 octombrie, cea de a IX-a ediție a SPOTLIGHT – Festivalul Internațional al Luminii, organizat de Primăria Municipiului București, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

Curatoriată de scenograful Adrian Damian, ediția din acest an are tema „Simbioză” și propune publicului o reflecție asupra modului în care lumina poate crea legături între oraș, comunitate și mediul înconjurător. Pe parcursul celor trei zile de festival, artiști din România, Franța, Germania sau din Țările de Jos prezintă peste 20 de instalații interactive, sesiuni de video mapping spectaculoase și lucrări de artă digitală care transformă Bucureștiul într-un peisaj vizual spectaculos, unde arta și inovația se întâlnesc.

Circuitul principal al festivalului se desfășoară pe Calea Victoriei, între Piața George Enescu și Bd. Regina Elisabeta, cu extensii la ARCUB – Hanul Gabroveni (str. Lipscani nr. 84-90) și în locațiile partenere Mega Mall, Promenada Mall și Sky Tower (sediul Raiffeisen Bank România din Calea Floreasca 246 C).

Printre instalațiile remarcabile ale ediției 2025 se numără:

Sol Machina (H3 Studio, România), la Cercul Militar Național, o instalație monumentală ce reinterpretează energia solară într-un limbaj vizual contemporan;

Pixel-Ghosts (MotionLab, România), la ARCUB – Hanul Gabroveni, o creație interactivă inspirată de cultura pop și nostalgia pixelilor;

Bird Passing By (Luminariste, Franța), o lucrare poetică ce surprinde fragilitatea și libertatea mișcării, transformând zborul într-o metaforă vizuală a luminii;

Keyframes (Groupe Laps, Franța), o coregrafie luminoasă urbană;

Whale (Aerosculpture, Franța), instalație cinetică dedicată fragilității mediului marin;

Fluxit (Vedel & De Wolf, Belgia);

Odonata (Number 8, Germania);

Energy Pulse by PPC (RIZI Studio), ce aduce în prim-plan dinamica electricității ca formă de artă;

dar și lucrările Hulahoop (Collectif Scale), MorphoClash (Vali Chincișan) sau Parallel Mind (Sergiu Doroftei), ce vor lumina traseul festivalului din centrul Capitalei.

Programul festivalului

Vineri, 10 octombrie 2025

20:30 – Warm-up Party în Piața George Enescu

21:00 – Aprinderea luminilor SPOTLIGHT – ediția a IX-a

21:00–23:00 – Circuitul festivalului deschis publicului

Sâmbătă și duminică, 11–12 octombrie 2025

19:00–23:00 – Traseul SPOTLIGHT accesibil vizitatorilor

SPOTLIGHT TALKS @ ARCUB – Hanul Gabroveni (Sala Mare)

În paralel cu traseul festivalului, ARCUB – Sala Mare găzduiește în zilele de 10 și 11 octombrie programul Spotlight Talks, o serie de conferințe dedicate profesioniștilor și pasionaților din domeniul artei digitale și producției de festivaluri internaționale. Printre invitații ediției 2025 se numără artiști și curatori de renume internațional, precum Anastasia Isachsen (Fjord Oslo Light Festival, Norvegia), Davy & Kristin McGuire (Studio McGuire, Marea Britanie), Marcello Arosio (Kernel Festival, Italia), Marko Bolkovic (Visualia Festival, Croația), Linartas Urniezis (Video Architects, Lituania), Tamas Vaspori (Maxin10sity / Borealis Light Festival, SUA), Patrick Grandi (Rencontres Audiovisuelles, Franța), Olivier Clape (Aerosculpture, Franța), Marc Sicard (Luminariste, Franța), Pierre Froment (Groupe Laps, Franța) ș.m.a, care vor susține prezentări, discuții și sesiuni interactive despre procesele creative din spatele marilor festivaluri de lumină.

Participarea la Spotlight Talks este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de rezervare efectuată prealabil pe arcub.ro sau Iabilet.ro