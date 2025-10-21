SRI consideră necesară actualizarea legislației penale în domeniul dezinformării

176727 – 21102025 – În ultimele zile, pe rețelele de socializare au circulat numeroase teorii ale conspirației cu referire la explozia din cartierul bucureștean Rahova.

Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora.

Potrivit SRI, ”există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”.

Instituția atrage atenția asupra riscului de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile.

De asemenea, se recomandă cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conținut în mediul online.

În acest context, Serviciul Român de Informații consideră că este necesară o actualizare a legislației penale în domeniul dezinformării, pentru a putea combate eficient campaniile de diseminare a unor mesaje false, radicale sau extremiste.

În mediul online circulă mai multe dezinformări despre un posibil asasinat, plasarea de bombe sau că explozia viza uciderea unei avocate implicată în dosarul Colectiv. Mai mult, luni au fost distribuite mesaje privind uciderea, în explozia din cartierul Rahova, a trei ofițeri de informații, dar și că ar fi cel puțin 10 morți în urma deflagrației.