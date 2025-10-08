Statul român încearcă să protejeze mai mult drepturile copiilor români instituționalizați în afara țării

176599 – 08102025 – Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a reluat marți, 7 octombrie 2025, discuțiile privind protejarea drepturilor copiilor cetățeni români în cadrul procedurilor de instituționalizare sau plasament forțat în străinătate.

Această temă delicată privește direct obligațiile statului român față de propriii cetățeni și capacitatea instituțiilor românești de a reacționa eficient atunci când drepturile copiilor români sunt amenințate în alte state.

”Mă bucur că la această ședință au participat reprezentanți ai instituțiilor statului, care și-au arătat deschiderea pentru dialog și disponibilitatea de a contribui la conturarea unor soluții reale și aplicabile. Iar în urma discuțiilor cu instituțiile prezente, a rezultat clar că este nevoie de un efort comun, coerent și permanent pentru protejarea copiilor români din afara granițelor nu poate fi tratată ocazional, ci trebuie să devină o prioritate asumată la cel mai înalt nivel. România are obligația constituțională și morală de a garanta fiecărui copil dreptul la familie, la identitate și la o viață demnă, indiferent unde se află. Este esențial ca această temă să nu rămână doar la nivel declarativ, ci să fie urmată de acțiuni ferme, coordonate și susținute pe termen lung”, a spus deputatul Mircea Roșca, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țări.

Comisia propune crearea unui departament interministerial de intervenție, care să permită reacții imediate atunci când un copil român este supus unui abuz instituțional. În paralel, ambasadele și consulatele trebuie să fie sprijinite cu personal de specialitate – avocați, juriști, psihologi și asistenți sociali – capabili să ofere consiliere și sprijin real familiilor afectate.

De asemenea, membrii comisiei sunt de părere că, pentru a preveni astfel de situații înainte ca ele să degenereze în conflicte cu autoritățile locale, trebuie regândit modul în care sunt informate familiile românești din diaspora cu privire la drepturile și obligațiile lor în țările gazdă. Educația juridică, consilierea preventivă și colaborarea cu organizațiile românești din străinătate pot face diferența între o familie salvată și un copil pierdut în sistem.

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării încearcă să colaboreze și cu europarlamentarii români, pentru a promova modificarea legislației europene în direcția unei protecții sporite a copiilor români aflați în situații delicate, astfel încât dreptul lor la familie și la identitate culturală să fie garantat indiferent de statul în care se află.

Totodată, se impune constituirea unei platforme naționale sau a unei baze de date comune între instituțiile abilitate, care să permită semnalarea rapidă a acestor cazuri, centralizarea informațiilor și facilitarea intervențiilor coordonate. Un astfel de instrument trebuie să fie accesibil cetățenilor români din diaspora, pentru ca aceștia să poată transmite direct sesizări, documente și informații relevante, în vederea soluționării cât mai rapide a situațiilor vulnerabile.

Nu în ultimul rând, este necesară realizarea unor campanii de informare de către Departamentul Românilor de Pretutindeni, dedicate românilor care doresc să muncească în străinătate, prin care aceștia să primească informații specifice pentru fiecare stat privind legislația locală, drepturile și obligațiile lor.

La dezbatere au fost prezenți reprezentanți ai MAE, Ministerul Muncii, Ministerul Justiției, ANPDCA și DRP.