Studiu: Creșterea TVA nu aduce mai mulți bani la buget și decapitalizează IMM-urile

176740 – 22102025 – În perioada 10-20 octombrie 2025, IMM România a realizat un sondaj referitor la efectul măsurilor din pachetul 1 asupra mediului de afaceri la 2 luni de la implementare. Au răspuns 2.290 de antreprenori (70,3% microîntreprinderi, 22,7% întreprinderi mici, 5,7 % întreprinderi mijlocii și 1,3 % întreprinderi mari). Domeniul de activitate al respondenților: 39,3 % sunt din servicii, 19,7% din comerț, 12,2% aparțin HORECA, 10,5% sunt din construcții și 8,3% producție.

Mai mult de jumătate dintre respondenți – 55% – spun că majorarea TVA aplicată de la 1 august a dus la scăderea încasărilor, 53,3% constată scăderea volumului serviciilor/produselor vândute, 29,7% declară că le-au crescut datoriile către terți, iar 26,6% au redus personalul angajat.

80% dintre antreprenori au resimțit impactul creșterii TVA asupra activității întreprinderii (42,8 % un impact mare și 37,1% un impact foarte mare). 14,4% au resimțit un impact mic, iar 5,2% au declarat că nu există impact asupra activității economice.

De asemenea, creșterea accizei la combustibili începând cu luna august 2025 are ca efect creșterea costurilor și scăderea competitivității firmei (49,3%), scăderea volumului vânzărilor (38,4%) și diminuarea profitului (28,4%). (n.r. – aici rămâne de văzut care vor fi datele reale, întrucât scăderea prețului petrolului la nivel mondial a dus și la scăderea prețurilor la pompă pentru benzină și motorină, chiar dacă accizele au fost majorate. Prețul carburanților la pompă este aprozimativ același cu cel de acum două luni)

Eliminarea plafonării prețului la energia electrică s-a văzut în creșterea semnificativă a costurilor operaționale (57,6%), reducerea investițiilor (41,9%) și scăderea marjelor de profit (23,6%).

Antreprenorii constată că, din cauza creșterii inflației, a scăzut cererea pentru produse/servicii (69%), a scăzut profitul deoarece costurile nu pot fi transferate în prețul final (53,3 %), iar pentru 41,5% au crescut costurile cu materiile prime. Peste o treime din întreprinderi (39,3%) vor amâna investițiile.

Fiind întrebați ”Cum sunteți afectat de mărirea impozitului pe dividende de la 10% la 16% începând cu 1 ianuarie 2026? ”, respondenții au menționat că vor retrage în 2025 toate dividendele neacordate în ultimii ani (45,4%), vor amâna retragerea dividendelor începând cu 01.01.2026 în așteptarea scăderii impozitării (41,5%) sau că intenționeză să mute afacerea în alt stat UE (29,7%).

La întrebarea ”Sunteți de acord cu plafonarea prețului la produsele alimentare de bază?”, 38% dintre antreprenori au răspuns că Nu sunt de acord, 27,9% – Da, pe o perioadă nedeterminată și 23,6% – nu știu sau nu se pronunță. De asemenea, 10,5% dintre respondenți sunt de acord cu plafonarea, dar pentru o perioadă de maxim 12 luni.

Antreprenorii români consideră că principale măsuri pentru reducerea deficitului bugetar ar trebui să fie reorganizarea administrației publice (82,5%), eliminarea pensiilor speciale (80,8%), comasarea instituțiilor deconcentrate din județe (64,2%), reducerea cheltuielilor cu ajutoarele sociale (62%) și taxarea marilor companii multinaționale (57,2%).

Printre soluțiile pentru evitarea creșterii TVA, antreprenorii români au menționat reducerea cheltuielilor bugetare (77,7%), combaterea fraudei cu TVA în lanț (caruselul de TVA) (68,1%) și îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor (59%). În cadrul secțiunii de a propune propriul răspuns pentru pentru îmbunătățirea colectării, aproape 90% dintre acestea au fost legate de scăderea valorii TVA.

În anul următor, principale probleme ale pieței identificate de antreprenori sunt scăderea volumului vânzărilor (73,8%), creșterea costurilor cu materiile prime/serviciile utilizate (64,2%) și creșterea concurenței neloiale (44,5%). Doar 2,2% dintre antreprenori nu cred că vor fi înregistrate probleme pe piață.

Pentru a rezista efectelor măsurilor adoptate prin pachetul 1, au fost enumerate reducerea cheltuielilor societății (79%), reducerea personalului (56,3%) și diversificarea produselor/serviciilor vândute (35,8%).

Pentru susținerea IMM-urilor, antreprenorii consideră că Guvernul ar trebui să debirocratizeze și să simplifice obligațiile de raportare și conformare (67,7%), să reducă prețul energiei electrice (cu 60,7%) și să acorde granturi din fonduri europene pentru IMM-uri (48%). O altă măsură menționată este digitalizarea procedurilor administrative (38%).