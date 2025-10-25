TPBI deviază duminică liniile 63, 385 și N101, în zona Catedralei Naționale

176766 – 25102025 – Liniile 63, 385 și N101 vor funcționa pe trasee deviate în ziua de 26.10.2025, între orele 00:00-22:00, ca urmare a desfășurării evenimentului dedicat sfințirii Catedralei Naționale. În perioada menționată, traficul rutier va fi restricționat în ambele sensuri pe următoarele artere:

– Calea 13 Septembrie, ȋntre Piaţa Arsenalului şi Bd. Libertăţii;

– Bd. Unirii, între Piaţa Unirii și Bd. Libertății;

– Str. Izvor, între Piața Arsenalului şi Bd. B. P. Hașdeu;

– Bd. Libertății, între Calea 13 Septembrie și Bd. Națiunile Unite.

Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), cele trei linii vor funcționa astfel:

Linia 63 – între terminalul „Master” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Str. Izvor (Piața Arsenalului).

Ȋn cazul ȋn care numărul participanților la eveniment va impune restricționarea traficului rutier ȋn Piața Arsenalului, linia 63 va funcționa între terminalul „Master” şi intersecția Șos. Panduri/ Calea 13 Septembrie/ Bd. Tudor Vladimirescu.

Linia 385 – pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Şos. Panduri/ Calea 13 Septembrie/ Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri cu întoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Unirii, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, apoi traseul actual.

Linia N101 va funcţiona în noaptea de 25/26.10.2025, începând cu ora 00:00, pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Şos. Panduri/ Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe un traseu deviat în ambele sensuri pe Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, „Piaţa Unirii 2″.